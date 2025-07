Vereadores defendem políticas públicas de inclusão no Dia Nacional de Luta contra a Discriminação Racial

Pela primeira vez na história, o prefeito da capital participou ativamente da tradicional cavalgada da Expoagro, que chega à sua 57ª edição este ano. A cavalgada, com cerca de 150 cavaleiros, incluindo o prefeito Abilio Brunini, percorreu o trajeto do Centro de Eventos Jonas Pinheiro (Parque de Exposições), no bairro Dom Aquino, até a sede da Prefeitura, para o tradicional café da manhã, simbolizando o início oficial das festividades, tendo a prefeitura como parceira.

Ao fim da cavalgada, Brunini anunciou a Noite Cuiabana na Expoagro, com muito rasqueado, lambadão e siriri.

“Fiquei feliz porque o presidente do Sindicato Rural, meu amigo Celso Nogueira, disse que sou o primeiro prefeito a participar da cavalgada (fazer o trajeto). Eu acho que não, deve ter tido outros prefeitos no passado, numa época em que era mais comum. Mas estou aqui participando, prestigiando e dando uma força para todos eles”, comentou o prefeito, reforçando seu compromisso com as tradições da capital.

O chefe do Executivo destacou a importância do momento para a cidade. “Nós não podemos fugir da nossa tradição, da nossa cultura, das nossas origens. Cuiabá tem uma ligação muito forte com o agro, com a área rural, com o cavalo, com o gado. Precisamos valorizar essa história. Essa cavalgada, saindo do Parque de Exposições até a Prefeitura, para fazer o simbólico pedido de bênção ao prefeito, é um gesto que ‘autoriza’ o Sindicato Rural de Cuiabá a iniciar a 57ª edição da Expoagro. A cavalgada é símbolo da cultura e da nossa conexão com o campo. Fiquei honrado em participar. A Expoagro terá nosso apoio, é um evento grandioso e importante para a nossa capital. Vamos continuar investindo e apoiando eventos tão importantes como este, que celebram a nossa tradição e a nossa história”, afirmou o prefeito.

Segundo o diretor de eventos do Sindicato Rural e organizador da cavalgada, Bruno Nardez, a intenção é manter viva a história. “Estamos dando continuidade a um trabalho que começou há tempos, cada ano surpreendendo mais, a população aplaudindo na rua, é uma tradição que não pode morrer em Cuiabá. Tem sua devida importância porque Cuiabá começou assim, em cima de um lombo de cavalo e agora significa, para a população, a abertura da Expoagro”, explicou.

A programação da Expoagro este ano está recheada de atrações para todos os públicos. No dia 15, quarta-feira, acontece a Noite Cuiabana, uma celebração especial que vai reunir o siriri, o rasqueado e o tão aguardado lambadão, marcando, pela primeira vez, a presença da música regional dentro da Expoagro. “Com entrada totalmente gratuita. Além da música cuiabana, a Expoagro também contará com programação religiosa e sertaneja. E tem várias atrações para as crianças se divertirem no parque de exposições. É um evento para toda a família, que também pode aproveitar para conhecer mais sobre a cultura dos animais, como o cavalo e outros que estarão no local. Teremos rodeio e várias outras apresentações”, destacou o prefeito.

Além disso, a Expoagro contará com dias dedicados a celebrações religiosas, tanto evangélicas quanto católicas, e manterá sua essência com a tradicional música sertaneja, que segue como a principal atração musical do evento.

A festa também será voltada para as famílias. Haverá áreas de lazer para as crianças, com parques de diversão e espaços educativos com exposição de animais, como cavalos e gado. O tradicional rodeio e diversas outras apresentações culturais também estão garantidas na programação.

Para o prefeito Abilio, a Expoagro é mais do que uma feira: “Ela é um marco. É o símbolo de que Cuiabá é a capital do agro. É a prova de que estamos prontos para receber o Estado de Mato Grosso nesse período de festividades. O sentimento é de que tudo vai dar certo, e que vamos continuar investindo e apoiando esse evento tão importante para a nossa história”.

Também integraram a comitiva da cavalgada o secretário-adjunto de Agricultura e Trabalho, Vicente Falcão; o diretor de Agricultura, Renildo França; o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda; o presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Celso Nogueira; e o diretor de Eventos do Sindicato Rural, Bruno Nardez.

O evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), com agentes de trânsito monitorando todo o percurso, e equipes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

