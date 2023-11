Vereadores e deputado visitam o novo Restaurante Popular e aprovam a comida e a sensibilidade da gestão no combate à insegurança alimentar

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro apresentaram, na manhã desta sexta-feira (17), a nova estrutura do Restaurante Popular Elza Biancardini, ao presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000 e aos colegas parlamentares: Mário Nadaf, Sargento Vidal, Rogério Varanda, Adevair Cabral e Luis Claúdio. O deputado estadual Jucá do Guaraná também acompanhou a visita ao espaço. A comitiva almoçou no local e aprovou a qualidade da alimentação.

A unidade, instalada na rua Barão de Melgaço, iniciou os atendimentos após uma ampla reforma nesta semana e funciona de segunda à sexta, das 11h às 14h, excetuando finais de semana e feriados.

O estabelecimento foi revitalizado e conta com estrutura modernizada com capacidade para oferecer até 1.700 refeições por dia a um custo de R$ 2.

Somadas, as ações executadas pela Prefeitura de Cuiabá, e que contam com o total engajamento da primeira-dama Márcia Pinheiro no combate à fome, chegarão a cerca de 80 mil refeições ao mês ainda em 2024.

“Excelente! É um programa social dos mais importantes da nossa cidade em razão da dificuldade que a nossa população vive e aí você poder almoçar e almoçar bem, uma comida de qualidade por apenas R$ 2. É um programa social de alto alcance e fica aqui o registro positivo. Parabéns à gestão Emanuel Pinheiro, parabéns à primeira-dama Márcia Pinheiro, pela condução que ela deu a esse programa”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000.

A primeira-dama Márcia Pinheiro revelou que a retomada do Restaurante Popular é um dos compromissos da gestão, que foi abraçada também pela secretária de Assistência de Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira e pela adjunta, Clausi Barbosa, com o propósito de combater à insegurança alimentar de modo que tudo funcione com qualidade.

“A comida é extremamente balanceada e toda produção é acompanhada de perto por nutricionistas, visando cuidar das pessoas e alimentando essas pessoas que precisam do poder público para se alimentar”, explicou Márcia Pinheiro.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, não há dor maior na alma do que ver o cadastro de pessoas que estão em vulnerabilidade social no Estado e por isso medidas são urgentes. Em específico, a decisão de ampliar o plano de segurança alimentar em Cuiabá, com apoio do governo federal, e da primeira-dama Márcia Pinheiro. “Retomamos agora o Restaurante Popular que tem condições de ofertar até 1,7 mil refeições por dia. E se juntar ao programa Prato Cheio, aos restaurantes conveniados e às outras ações que a gestão realiza no combate à fome, vamos chegar já em 2024 a cerca de 80, 90 mil refeições por mês entregue a preço extremamente acessível à população cuiabana, aqueles que mais precisam, os mais necessitados, que passam fome e que precisam do apoio da Prefeitura de Cuiabá para ter uma vida mais digna, mais cidadã”, destacou o prefeito.

O atendimento é notoriamente motivo de gratidão entre os que precisam de um prato de comida de qualidade. O aposentado Silvio José Alves, 80 anos, morador do Bairro Tancredo Neves, é um dos que a distância não importa. “O que não pode é a gente ficar com fome”, declarou ele, prestes a entrar para o almoço no Restaurante Popular.

Segundo os parlamentares que acompanharam a visita ao estabelecimento, a Prefeitura ganha mais um ponto com a população ao ofertar refeições a R$ 2, no centro da cidade. “É uma política pública que minimiza a questão da fome, do mapa da fome aqui em Cuiabá e Mato Grosso. É uma ação que vai ajudar com outras ações futuras culminadas com o Governo Federal a retirar definitivamente Cuiabá, Mato Grosso e o Brasil do mapa da fome. São 1.700 refeições por dia, podendo vir o trabalhador, podendo vir a pessoa que mais precisa se alimentar dessa refeição servida aqui no Restaurante Popular. O prefeito e a primeira-dama estão de parabéns e todos da pasta de Assistência Social, em nome da secretária Hellen”, disse o vereador Luiz Cláudio.

O vereador Mário Nadaf também comunga da mesma ideia, de que é uma ação sem precedentes. “É uma iniciativa brilhante, isso aqui é uma necessidade, é uma inclusão social. Muitos trabalhadores não têm condições de ir para casa ou não têm o dinheiro para pagar e se alimentar. São muitos trabalhadores que precisam desse auxílio do poder público. E o que é mais importante, comida de boa qualidade, alto valor nutricional e por apenas R$ 2,00, bem localizado, pertinho da Câmara Municipal”, pontuou o vereador.

Mário disse ainda que irá (de vez em quando) ao Restaurante Popular principalmente para controlar a qualidade da comida. “É importante que a gente faça isso e participe da vida do trabalhador. A comida está saborosíssima”, afirmou.

Para o deputado estadual Juca do Guaraná o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro é notório. “São ações concretas e que geram benefícios à população”. Ele ainda destacou o compromisso da primeira-dama, que é uma das principais articuladoras de estratégias de reforço à política de assistência social em Cuiabá.

Ver a satisfação de todos, especialmente da população que frequenta o Restaurante Popular – já tem gente que pretende tornar-se cliente – é a realização de um sonho, como descreve a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD), Hellen Janayna Ferreira de Jesus. “Todos nós da Secretaria, e da gestão, trabalhamos arduamente para que esse restaurante pudesse estar novamente ativo, entendendo a necessidade da população que está na região central da nossa Capital, o momento em que vive o país nesse enfrentamento de combate à fome, então para nós, é uma grande alegria poder viver esse momento de entrega do Restaurante Popular, com toda essa infraestrutura, principalmente com uma comida de qualidade a um baixo custo. A gente retoma o atendimento com um valor até menor do que era ofertado quando fechou”, destacou ela.

O aposentado Daniel Miranda, morador do Parque Cuiabá, almoçou na quinta-feira (16) e retornou na sexta-feira (17) ao local. Ele aprovou a refeição, disse ser saborosa e tem até sobremesa e suco e prevê que se tornará freguês, ou seja, almoçará com frequência.

“Já a pensionista Sueli Ferreira, do Jardim Renascer, estava resolvendo coisas no centro de Cuiabá e aproveitou para almoçar no restaurante. “Me disseram que é muito boa a comida e eu moro sozinha, então vou aproveitar”.

Também acompanhou a visita às novas dependências do Restaurante Popular a secretária adjunta de Assistência Social, Clausi Aparecida de Oliveira Barbosa.

O almoço fornecido aos parlamentares foi pago normalmente.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT