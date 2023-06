Vereadores, empresários e diretor da Limpurb se reúnem para discutir solução para descarte de resíduos

A vereadora por Cuiabá Maysa Leão (Republicanos) participou, nesta quinta-feira (22), de uma reunião emergencial para discutir soluções para o descarte de resíduos sólidos. A reunião ocorreu na Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), e reuniu vereadores, empresários do setor da construção civil e o diretor da Limpurb, Junior Leite.

Nos últimos dias, proprietários de caminhões “bota-fora”, que realizam o serviço de transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos têm sofrido pela falta de local adequado para descarte, assim como dificuldade para atender novas demandas e contribuir para a paralisação do serviço.

A cobrança de altas taxas para o recolhimento também foi alvo de reclamação por parte dos empresários.

“Essas caçambas estão cheias e temos falado muito de uma Cuiabá que tem lixo por toda parte, que não está adequada na sua limpeza urbana. No caso desses empresários, quando chegam à empresa Eco Ambiental com a caçamba cheia, não têm onde descartar, os resíduos classe B, C, D e E. Estamos articulando uma reunião no Ministério Público na semana que vem para resolver o problema, porque Cuiabá fechou o Aterro Sanitário este ano acreditando que a questão dos resíduos estaria sanada, mas não é tão simples assim e traz consequências para toda a cidade”, reforçou a vereadora.

Ao fim da reunião, o diretor da Limpurb se comprometeu a disponibilizar um espaço temporário para o descarte dos dejetos acumulados nas caçambas no dia de hoje, e participar do debate até que haja um local definitivo e a solução do problema.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT