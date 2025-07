Viação e Obras registra mais de 3 mil solicitações serviços

Graças à atuação mais próxima das comunidades e dos resultados já contabilizados, em apenas 180 dias, rotina das equipes vai transformando Várzea Grande, da zona urbana à zona rural

A Secretaria Municipal de Viação e Obras de Várzea Grande divulgou o balanço das atividades realizadas no período de janeiro e junho de 2025. O levantamento aponta que, nesse acumulado do ano, a pasta recebeu 3.039 solicitações de serviços, reflexo direto da participação da população e da atuação das equipes de campo em todas as regiões da cidade.

Entre os serviços mais demandados estão o tapa-buracos, com 1.363 pedidos registrados no semestre, seguido do patrolamento de vias não asfaltadas, com 620 solicitações. A limpeza de bueiros (BL) aparece em terceiro lugar, com 198 pedidos, enquanto pavimentação foi solicitada 151 vezes.

Ainda dentro das principais demandas, o recapeamento totalizou 69 registros, a drenagem teve 39, a construção de quebra-molas foi solicitada 32 vezes e a limpeza de canais, 26. Foram solicitadas ainda 11 manutenções de ponte, 10 reformas, oito serviços de meio-fio, seis pedidos de construção de bueiros, além de registros relacionados à revitalização de sarjetas, calçadas, travessias, rampas de acessibilidade e manutenção de bueiros.

FALTA DE MANUTENÇÃO – Apesar do alto volume de solicitações, a Secretaria conseguiu avançar em várias frentes, que por falta de manutenção, demandavam intervenções urgentes. Foram executadas 365 ações de tapa-buracos, totalizando mais de 15 mil buracos tampados em vias públicas. As ações chegaram a mais de 65 bairros ao longo do semestre. No patrolamento urbano foram mais de 400 quilômetros de vias niveladas, e outros 157,21 quilômetros de estradas receberam patrolamento na zona rural.

A limpeza de bueiros (boca de lobo) resultou em 156 serviços concluídos oficialmente, totalizando cerca de 310 unidades atendidas com retirada de mais de 500 toneladas de material sólido, prevenindo alagamentos e entupimentos. A limpeza de canais alcançou 52 execuções. Também foram realizadas 17 substituições ou instalações de tampas de PV (poço de visita).

Durante o semestre, foram implantados nove quebra-molas em pontos estratégicos, sete construções de bueiros, cinco manutenções de bueiros e cinco revitalizações de sarjetas. Também foram realizados dois serviços de construção de calçada, dois de travessia e uma rampa de acessibilidade. No que diz respeito à infraestrutura de pontes, três intervenções foram concluídas na região rural Sadia. Já as obras de travessia beneficiaram regiões como Monte Castelo e 23 de Setembro, reforçando a segurança e conectividade urbana.

O relatório do primeiro semestre reforça o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande com a infraestrutura urbana, evidenciando o planejamento e a execução contínua de serviços que melhoram o cotidiano da população, promovem mais segurança viária, melhor mobilidade e valorizam os bairros.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT