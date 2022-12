Vice eleito do ES estuda resolver BR-101 nos moldes que Mauro Mendes aplicou na BR-163

Alunos das Escolas Estaduais Militares Tiradentes, de Cuiabá e Várzea Grande, participaram da solenidade de formatura, alusiva ao encerramento do ano letivo de 2022, na noite desta quarta-feira (07.12). A cerimônia foi realizada no pátio do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso e reuniu pais, professores, coordenadores e diretores das unidades escolares.

Na solenidade, foram entregues 180 certificados de conclusão do Ensino Médio para 120 alunos de Cuiabá e 60 de Várzea Grande, e para 240 alunos do Ensino Fundamental, sendo 120 de Cuiabá e 120 de Várzea Grande, que também passaram pela troca de fiel – cordão distintivo fixado ao uniforme, que diferencia o ciclo do aluno – ingressando ao Ensino Médio da instituição.

Um dos formandos do terceiro ano do Ensino Médio foi Murilo Vieira Rocha, de 18 anos, da Escola Estadual Militar Tiradentes de Cuiabá. O estudante ingressou na instituição em 2017 e afirma que vai levar para sempre a experiência e os ensinamentos adquiridos durante os seis anos em que foi aluno militar.

“Com certeza essa experiência vai me trazer muito mais preparo para cursar uma faculdade de excelência e o mercado de trabalho. Me sinto uma pessoa muito grata por ter passado pela escola, foram seis anos de muitos ensinamentos, disciplina e experiência de vida adquirida com os militares e professores, que nunca abandonam seus alunos. Conhecer a disciplina militar foi um sonho e hoje estou muito feliz de estar me formando aqui”, afirma o aluno.

A cerimônia de formatura foi presidida pela coronel Francyanne Siqueira Chaves, comandante-geral adjunta da PMMT. A coronel, que também é uma ex-aluna da Escola Tiradentes, afirmou estar muito honrada em presenciar mais uma solenidade de formatura e ressaltou a importância do ensino e disciplina das escolas estaduais militares com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Educação.

“Há mais ou menos 30 anos eu vivi essa emoção e experiência, e afirmo para vocês que vale muito a pena estudar na Escola Tiradentes. Aos formandos, eu digo: dediquem-se e busquem seus objetivos, pois vocês todos são capazes de serem os profissionais que almejam, em qualquer carreira que desejem. À Polícia Militar fica muito honrada em oferecer esta formatura e acredito que hoje entregamos para a sociedade cidadãos capacitados e com bons valores, que receberam nesta grandiosa formação”, destaca a comandante-geral adjunta.

O diretor da Escola Estadual Tiradentes de Cuiabá, coronel da reserva remunerada Zacarias Conceição Vitalino fez a leitura da ordem do dia e, em sua fala, ressaltou as missões e valores exercidos dentro do ambiente escolar militar.

“A disciplina e hierarquia são parceiras fundamentais no processo da educação do nosso corpo discente, onde os mesmos aprendem a lidar com as situações de modo diferenciado e explorando suas habilidades e competências nas esferas escolar e social. Reforçamos nosso compromisso com a sociedade mato-grossense em formarmos jovens, incentivando-os ao protagonismo da sua própria história, contribuindo com a pesquisa científica de forma positiva”, afirmou o diretor, coronel Vitalino.

A cerimônia de formatura contou com a entrada das madrinhas e padrinhos, que entregaram os certificados de conclusão aos alunos. Os formandos do Ensino Médio ainda realizaram o juramento e fizeram o último desfile de tropas, se despedindo do ambiente escolar.

Também estiveram presentes no evento o coronel Wilker Soares Sodré, subchefe de Estado Maior-Geral da PMMT, coronel Daniel Lipi Alvarenga, comandante da Direção de Gestão de Pessoas da PMMT, coronel da reserva remunerada Edivaldo Souza de Oliveira, diretor da Escola Estadual Militar Tiradentes de Várzea Grande, entre outras autoridades militares e civis.

