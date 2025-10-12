Vice-governador destaca novas políticas públicas para Cuiabá em vistoria ao Centro Médico Infantil

Durante a visita técnica à obra do novo Centro Médico Infantil Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes (CMI), realizada neste domingo (12 de outubro – Dia das Crianças), o vice-governador Otaviano Pivetta fez questão de enaltecer a atuação do prefeito Abilio Brunini e reconhecer publicamente as profundas mudanças que Cuiabá vem vivenciando na forma de administrar os recursos públicos.

Acompanhado de vereadores, secretários, servidores e da imprensa, Pivetta percorreu as instalações da unidade — projetada para realizar até 18 mil atendimentos pediátricos mensais — e não economizou elogios ao novo modelo de gestão que vem sendo implantado na capital. “O que nós vimos aqui é que mudou o jeito de se fazer obra pública. Mudou o jeito de fazer espaços para a saúde, para a educação. A qualidade do que está sendo entregue aqui é impressionante e precisa ser reconhecida”, afirmou.

Para o vice-governador, Abilio representa uma ruptura positiva com práticas antigas da política, ao conduzir uma administração pautada pela responsabilidade, transparência e coragem. “Cuiabá fez uma escolha histórica com Abilio. Ele é um político muito capaz e corajoso, que assumiu um compromisso real com a população. Está mudando o jeito de cuidar do dinheiro público e de fazer política com seriedade”, destacou.

Durante o tour pelo CMI, erguido ao lado do antigo Pronto-Socorro e fruto de um investimento de R$ 11,8 milhões, o vice-governador também ressaltou o impacto que ambientes bem planejados têm sobre servidores e usuários. “O ambiente interfere na qualidade do serviço. Aqui, vemos um espaço digno, moderno e pensado para acolher com amor. Isso faz toda a diferença para quem trabalha e para quem precisa de atendimento”, disse.

Ao finalizar sua fala, Pivetta reafirmou o apoio do Governo do Estado à nova unidade e ao trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal. “Abilio está fazendo diferente — e está fazendo bem. Cuiabá hoje é referência de como é possível mudar, governar com seriedade e colocar as pessoas em primeiro lugar. Esse olhar humano e responsável certamente trará muitos frutos à cidade”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT