Vice-governador Otaviano Pivetta assume governo durante missão de Mauro Mendes à China e Índia

Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam um homem de 33 anos por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (31.10), na zona rural de Cuiabá. Na ação, duas armas de fogo e 163 munições foram apreendidas.

Durante motopatrulhamento no Coxipó do Ouro, por volta de 17h, a equipe do Raio foi acionada por moradores, que denunciaram um homem que estaria andando armado pela região. Segundo as informações, o suspeito estaria em um Corolla branco e frequentemente passava pelo local exibindo armas de fogo.

Os policiais iniciaram diligências, abordaram o veículo conduzido pelo suspeito e não encontraram nada de ilícito no interior do carro e com o homem. Questionado sobre a denúncia, o suspeito confirmou aos policiais que teria armas de fogo em sua casa e levou os militares até o local.

Na residência do homem, a equipe do Raio localizou uma pistola calibre .9mm e uma espingarda de calibre .22, bem como 163 munições para todo o armamento. Ao ser perguntado sobre as autorizações necessárias para portar as armas, o homem disse que não tinha documentos sobre os objetos.

Diante dos fatos, o suspeito foi informado sobre o crime de porte ilegal de arma e recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a Central de Flagrantes da Capital para registro da ocorrência, ficando à disposição da Polícia Judiciária Civil.

Fonte: Governo MT – MT