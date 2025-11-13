MATO GROSSO
Vice-governador reforça apoio técnico do Estado aos municípios na melhoria da gestão dos serviços públicos
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) e a Prefeitura de Lucas do Rio Verde oficializaram, na tarde desta quarta-feira (12.11), a assinatura do convênio de cooperação de regulação do saneamento básico no município.
O acordo estabelece que a Ager será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico que incluem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, prestados pela autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).
A cerimônia ocorreu em Cuiabá e contou com a presença do vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, do presidente regulador da Ager, Luis Nespolo, do diretor regulador de Ouvidoria e Saneamento da Agência, Jossy Soares, e do prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz. Também participaram do ato os diretores da Agência, José Ricardo Elias, Wilber Norio Ohara e Aroldo de Luna Cavalcanti.
Durante a assinatura, o vice-governador Otaviano Pivetta destacou que o convênio reforça a política do Governo do Estado de apoiar tecnicamente os municípios que buscam aprimorar a gestão dos serviços públicos.
“O Estado, por meio da Ager, é parceiro para garantir transparência, equilíbrio e qualidade nos serviços de saneamento. É um trabalho técnico, planejado e conjunto, que traz segurança para o município e benefícios diretos à população”, afirmou.
O presidente da Ager, Luis Nespolo, ressaltou a importância do convênio para o fortalecimento da regulação no Estado e para a melhoria contínua dos serviços públicos. Segundo ele, a medida está alinhada ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), que estabelece metas para a universalização do acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto até 2033.
“A Ager contribui para a evolução da política pública de saneamento básico, provendo segurança jurídica por meio do controle, regulação e fiscalização, o que permite aos municípios viabilizar o acesso a investimentos públicos e privados para o alcance das metas de universalização do saneamento básico”, disse Nespolo.
Já o prefeito Miguel Vaz ressaltou que a parceria com a Agência representa um avanço significativo para o município.
“Fiz uma visita à Ager e constatei que sua estrutura e corpo técnico seriam os mais adequados para Lucas do Rio Verde. O município ainda enfrenta muitos desafios, entre eles o avanço no saneamento. Embora já tenhamos praticamente 50% da rede tratada, ainda precisamos progredir. Nosso objetivo é universalizar o acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto, e a Ager fará parte desse processo, dessa missão e desafio futuro”, destacou.
De acordo com o convênio, a Ager passa a exercer competências como regulação tarifária, fiscalização técnica e operacional dos serviços, acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, apoio técnico e administrativo à prefeitura e ao SAAE, além da atuação da Ouvidoria da Agência.
Por meio da Ouvidoria, a Ager será responsável por receber, apurar e encaminhar as reclamações, denúncias, sugestões e solicitações dos usuários dos serviços de saneamento, garantindo o retorno sobre as providências adotadas e fortalecendo o controle social e a transparência na gestão pública.
Antonio Pinheiro/Secom-MT
O diretor regulador de Ouvidoria e Saneamento da Agência, Jossy Soares, enfatizou o papel da autarquia estadual e sua excelência na regulação dos serviços públicos concedidos.
“A regulação do saneamento em Lucas do Rio Verde pela Ager é uma medida muito adequada adotada pelo município. A Agência, pelo seu histórico de competência e pelos resultados recentes de excelência com que vem conduzindo a regulação dos serviços públicos, já tem sua capacidade reconhecida, o que se comprova pela nossa posição em quarto lugar no ranking nacional entre as agências reguladoras estaduais”, afirmou Jossy Soares.
“Regular o saneamento de Lucas do Rio Verde é especialmente significativo para mim, pois, como servidor da Funasa, acompanhei de perto o crescimento do sistema de água e esgoto do município. Hoje, como diretor da Ager, é uma grande satisfação retornar e ver a pujança de Lucas do Rio Verde, podendo contribuir novamente com um serviço público tão essencial, não apenas para o município, mas para todo o Estado de Mato Grosso”, completou o diretor.
Com vigência de dez anos, o convênio tem como objetivo assegurar a prestação de serviços adequados e promover o equilíbrio entre os interesses do poder público, dos usuários e do prestador de serviços. A partir da assinatura, a Ager passa a exercer o papel de entidade reguladora, acompanhando a execução e a qualidade dos serviços oferecidos à população.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros socorrem vítima presa às ferragens de veículo após acidente na MT-480
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta quarta-feira (12.11), o desencarceramento de uma vítima que ficou presa às ferragens de um veículo após um acidente de trânsito na rodovia MT-480, em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá). A vítima foi resgatada com vida.
A equipe da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 18h10 para prestar apoio em uma ocorrência que já estava em andamento.
No local, os militares constataram que o Samu já havia realizado o atendimento pré-hospitalar à vítima, que permanecia presa às ferragens, com as pernas imobilizadas dentro do veículo. A parte frontal do automóvel encontrava-se completamente destruída em decorrência do impacto da colisão.
Os militares prestaram apoio na imobilização da vítima, que apresentava fraturas no braço e na perna. Em seguida, os bombeiros efetuaram o desencarceramento e a retirada da vítima, utilizando a técnica de abertura e remoção da porta do veículo.
Após a retirada segura da vítima, ela foi entregue à equipe do Samu, que realizou o encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema deflagra operação contra desmatamento e embarga 73 hectares de área em Alto Paraguai
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou, nesta quarta-feira (12.11), o flagrante de desmate ilegal no município de Alto Paraguai, na região popularmente conhecida como “Tira Sentido”. A operação foi feita por meio da equipe de fiscalização da Unidade Desconcentrada de Tangará da Serra.
A ação se deu depois de alertas de desmatamento serem emitidos pela plataforma de monitoramento por satélite Planet.
Durante a fiscalização em campo, o grupo embargou os 73 hectares de área, onde ocorriam as atividades de corte raso sem autorização, além de apreenderem uma escavadeira de esteira utilizada de forma irregular.
A máquina foi removida do local e os infratores receberão multa de R$365 mil.
Denúncias
Os crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelos números 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou WhatsApp), pelo e-mail [email protected], pelo Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.
*Com supervisão de Renata Prata
Fonte: Governo MT – MT
