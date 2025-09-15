Vice-governador reforça compromisso do Estado em manter investimentos em infraestrutura, educação e saude

Durante a abertura do Fórum de Crédito e Endividamento Rural, promovido pela Aprosoja-MT em Cuiabá nesta segunda-feira (15.9), o vice-governador Otaviano Pivetta destacou os investimentos do Governo de Mato Grosso em infraestrutura, educação e saúde, reforçando o compromisso com o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento das comunidades rurais.

“Nos últimos sete anos, construímos mais de seis mil quilômetros de rodovias, conectando comunidades antes isoladas. Essas estradas são essenciais para o escoamento da produção e para garantir o desenvolvimento do interior. O Estado vai continuar fazendo as estradas que vocês precisam. Além disso, o governo está investindo na saúde pública, com a construção de seis grandes hospitais em diferentes regiões do estado, e também na educação, oferecendo escolas que realmente eduquem e preparem as crianças dos trabalhadores para que, no futuro, sejam mato-grossenses emancipados e bem-sucedidos”, afirmou.

O vice-governador ressaltou que a expansão agrícola em Mato Grosso ocorre de forma responsável, aproveitando áreas degradadas e sem valor econômico. “Não se trata de desmatamento, mas da recuperação de terras abandonadas que hoje geram renda, emprego e garantem um futuro melhor, respeitando 60% do meio ambiente”, explicou.

Ele compartilhou ainda uma missão recente aos Estados Unidos, onde percorreu mais de dois mil quilômetros para conhecer práticas agrícolas e modelos de desenvolvimento rural.

“Fomos para entender o que eles fazem lá que nós não fazemos aqui. E percebi que tudo o que eles fazem, nós fazemos melhor. O agricultor mato-grossense é altamente profissionalizado, utiliza tecnologia de ponta, colhe duas safras em menos de oito meses e faz isso com sustentabilidade e eficiência”, destacou.

Sobre os investimentos na agricultura familiar e de pequena escala, Pivetta destacou que, até o primeiro semestre de 2025, foram investidos R$ 509,9 milhões, resultado de um aumento expressivo desde 2019. Esses recursos são destinados a financiamento, fomento e infraestrutura para mais de 37 mil estabelecimentos rurais, incluindo a entrega de máquinas, caminhões, equipamentos e insumos.

“Não se trata apenas de produzir mais, mas de construir um ambiente digno para viver e trabalhar no interior. É assim que construiremos um Mato Grosso mais justo, próspero e sustentável para todos”, finalizou.

Fonte: Governo MT – MT