Vice-governador reforça compromisso do Estado em manter investimentos em infraestrutura, educação e saude
Durante a abertura do Fórum de Crédito e Endividamento Rural, promovido pela Aprosoja-MT em Cuiabá nesta segunda-feira (15.9), o vice-governador Otaviano Pivetta destacou os investimentos do Governo de Mato Grosso em infraestrutura, educação e saúde, reforçando o compromisso com o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento das comunidades rurais.
“Nos últimos sete anos, construímos mais de seis mil quilômetros de rodovias, conectando comunidades antes isoladas. Essas estradas são essenciais para o escoamento da produção e para garantir o desenvolvimento do interior. O Estado vai continuar fazendo as estradas que vocês precisam. Além disso, o governo está investindo na saúde pública, com a construção de seis grandes hospitais em diferentes regiões do estado, e também na educação, oferecendo escolas que realmente eduquem e preparem as crianças dos trabalhadores para que, no futuro, sejam mato-grossenses emancipados e bem-sucedidos”, afirmou.
O vice-governador ressaltou que a expansão agrícola em Mato Grosso ocorre de forma responsável, aproveitando áreas degradadas e sem valor econômico. “Não se trata de desmatamento, mas da recuperação de terras abandonadas que hoje geram renda, emprego e garantem um futuro melhor, respeitando 60% do meio ambiente”, explicou.
Ele compartilhou ainda uma missão recente aos Estados Unidos, onde percorreu mais de dois mil quilômetros para conhecer práticas agrícolas e modelos de desenvolvimento rural.
“Fomos para entender o que eles fazem lá que nós não fazemos aqui. E percebi que tudo o que eles fazem, nós fazemos melhor. O agricultor mato-grossense é altamente profissionalizado, utiliza tecnologia de ponta, colhe duas safras em menos de oito meses e faz isso com sustentabilidade e eficiência”, destacou.
Sobre os investimentos na agricultura familiar e de pequena escala, Pivetta destacou que, até o primeiro semestre de 2025, foram investidos R$ 509,9 milhões, resultado de um aumento expressivo desde 2019. Esses recursos são destinados a financiamento, fomento e infraestrutura para mais de 37 mil estabelecimentos rurais, incluindo a entrega de máquinas, caminhões, equipamentos e insumos.
“Não se trata apenas de produzir mais, mas de construir um ambiente digno para viver e trabalhar no interior. É assim que construiremos um Mato Grosso mais justo, próspero e sustentável para todos”, finalizou.
Fonte: Governo MT – MT
Seciteci oferta cursos gratuitos de informática, design e inteligência artificial em Cuiabá e Chapada dos Guimarães
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), através do programa Recytec, abriu inscrições para cursos gratuitos de informática intermediária, reparo de celular, inteligência artificial e design gráfico. Com carga horária de 60 horas, todos os cursos contam com certificação ao final. As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas.
As vagas estão distribuídas entre Chapada dos Guimarães e diferentes regiões de Cuiabá. O único requisito para se candidatar é ter mais de 12 anos de idade.
Em Chapada dos Guimarães, no Ponto de Cultura do Instituto Inrede, serão ofertados os cursos de Informática Intermediária e Design Gráfico, ambos nos períodos vespertino e noturno, com 20 vagas cada.
Já em Cuiabá, na Seciteci Alta Performance, situada na Avenida Mato Grosso, serão oferecidos os cursos de Inteligência Artificial nos períodos matutino, vespertino e noturno, além do curso de Reparo de Celular nos períodos vespertino e noturno, com 20 vagas em cada turma.
Na Escola Estadual Welson de Mesquita, no bairro Pascoal Ramos, haverá 20 vagas por curso para Informática Intermediária no período noturno e Inteligência Artificial também no noturno. Na Associação de Bairro Jonas Pinheiro III, serão disponibilizadas 15 vagas para o curso de Informática Intermediária, com turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno.
As inscrições podem ser feitas via WhatsApp pelo número (65) 99229-2675. As aulas de todos os cursos se iniciam no dia 22 de setembro (22) e se encerram em 17 de outubro (17.10).
Recytec
O programa de Recondicionamento de Computadores (Recytec) é uma iniciativa do Governo do Estado, através de uma parceria da Seciteci com a ONG Programando o Futuro, que busca enfrentar os desafios do gerenciamento de resíduos eletrônicos em Mato Grosso. Através de campanhas de coleta e doações, são recolhidas anualmente toneladas de resíduos e é realizado o descarte apropriado ou reuso dos materiais.
Durante os cursos ofertados pelo projeto, os estudantes aprendem o processo de montagem dos equipamentos e alternativas sustentáveis que se baseiam na reciclagem dos materiais coletados. Em alguns casos, o resultado final são máquinas funcionais que são posteriormente doadas.
Para realizar a sua doação de resíduos eletrônicos basta encaminhar o material até a sede do programa, localizado na Escola Técnica Estadual de Cuiabá (Av. Gonçalo Antunes de Barros – Carumbé), ou agendar uma coleta por telefone: (65) 9 9229-2675.
Fonte: Governo MT – MT
Defesa Civil de MT auxilia Brasnorte com levantamento de danos, decreto de emergência e envio de materiais
A Defesa Civil de Mato Grosso encaminhou duas equipes para auxiliar o município de Brasnorte (a 580 km de Cuiabá) após as chuvas intensas que atingiram a cidade na semana passada. Nesta segunda-feira (15.9), um caminhão com telhas, caixas d’água e colchões foi enviado ao município para apoio às famílias.
Desde sexta-feira (12), uma equipe auxilia o município no levantamento dos danos e nos processos para a decretação da situação de emergência na cidade.
Os agentes estaduais também estão auxiliando a Prefeitura a solicitar a homologação estadual e o reconhecimento federal do decreto, o que possibilita o recebimento de recursos em apoio ao município.
A cidade foi atingida por um temporal, com intenso vendaval, que provocou estragos em estruturas públicas, comércios e casas. De acordo com o levantamento do município, mais de 7,9 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e 8 ficaram desalojadas. Também foram registrados destelhamentos em massa, avarias em caixas d’água e danos em instalações elétricas.
A Defesa Civil está auxiliando a Prefeitura nas vistorias às áreas afetadas e no atendimento à população. Para auxílio imediato às famílias mais vulneráveis, foram enviados 15 caixas d’água de 500L, 150 telhas e 20 colchões.
“Agradecemos ao Governo do Estado e à Defesa Civil pela rapidez em auxiliar o município no atendimento às famílias. A equipe prontamente veio nos atender e esse apoio é fundamental para o município”, manifestou o prefeito Edelo Ferrari.
O superintendente de Proteção e Defesa Civil do Estado, tenente-coronel BM Luís Cláudio Pereira da Cruz, ressaltou que a Defesa Civil de Mato Grosso tem atuado em parceria com a Prefeitura para garantir uma resposta rápida e eficaz à população.
“Desde o primeiro contato do município, nossas equipes foram mobilizadas para prestar o suporte necessário, com apoio técnico e humanitário, com foco na segurança das famílias, principalmente as que tiveram suas casas destelhadas”, afirmou.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil abre nesta quarta-feira (17) as incrições para a XIII Edição dos Jogos Internos
A partir da próxima quarta-feira (17.9) estarão abertas as inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil....
Polícia Civil lança “Anuário de Violência Doméstica e Crimes Sexuais – 2024” nesta terça-feira (16)
A Polícia Civil realizará, nesta terça-feira (16.9), o lançamento do “Anuário de Violência Doméstica e Crimes Sexuais/2024”. O evento será...
Polícia Civil prende três faccionados responsáveis por quatro mortes na região de Colniza
Três pessoas foram presas pela Polícia Civil após praticarem uma sequência de quatro mortes na região madeireira de Colniza. Um...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
