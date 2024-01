Vice-líder diz que prefeitura vai aguardar decisão do TJ sobre ADI

23/01/2024

Após indicação de Varanda, bairro Carumbé recebe patrolamento e limpeza

O vereador Rogério Varanda (MDB) viabilizou junto a Secretaria Municipal de Obras o patrolamento e a limpeza de ruas do bairro Carumbé em Cuiabá. Um dos primeiros locais a receber os trabalhos foi a Rua Major Pereira Diniz, onde os maquinários estão atuando. O parlamentar apresentou as indicações de melhorias nas Sessões Ordinárias e cobrou do poder executivo respostas para as reivindicações.

Rogério Varanda esteve no local acompanhando a realização dos trabalhos. “Somos os representantes do povo junto ao Poder Executivo, e estamos trabalhando sempre em prol de melhorias, de melhores condições de qualidade de vida para todos os moradores da Capital”, explicou.

O presidente do bairro Ricardo Duarte, acompanhou o parlamentar e falou sobre a necessidade dos trabalhos no bairro. “Solicitei do vereador ajuda para que o nosso bairro recebesse algumas melhorias, aqui na Rua Major Pereira Diniz a situação estava bem precária e precisava urgente de limpeza e patrolamento. O nosso sonho aqui é o asfalto, mas sei que poderei contar com o vereador Rogério Varanda para lutar com a gente por esse sonho, que não é só meu, e sim de todos os moradores”, disse.

Varanda também falou sobre a ausência da pavimentação asfáltica em algumas ruas do bairro. “Como representante do povo, vou lutar pela pavimentação de todas as ruas que não foram beneficiadas. Agradeço pela confiança dos moradores, pois as aprovações de projetos, indicações atendidas tudo isso é fruto de um trabalho intenso e comprometido, que vale a pena, pois está melhorando a vida de muitos cidadãos”, destacou o parlamentar.

