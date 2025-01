Vice Otaviano Pivetta assume Governo durante licença de Mauro Mendes

O vice-governador Otaviano Pivetta assumiu, na noite desta terça-feira (21.01), o comando do Governo de Mato Grosso.

Ele fica à frente do Executivo Estadual durante a licença do governador Mauro Mendes, que estará fora do país e retornará no domingo (26.01).

Essa é a 13ª vez que Pivetta assume o cargo desde a primeira gestão do governador, em 2019.

“Nesse período, o Pivetta vai tocar todas as ações do Governo com a mesma seriedade e competência de sempre, com foco na eficiência e nos resultados ao cidadão”, afirmou Mauro Mendes.

Fonte: Governo MT – MT