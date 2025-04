Vice-prefeita dá início a projeto com mais de 100 estagiários de Psicologia em Cuiabá

A capital mato-grossense chega aos 306 anos com uma programação recheada de cultura, esporte e ações sociais. Para comemorar a data, a Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá, em parceria com o Governo do Estado, preparou uma série de atividades gratuitas até o dia 8 de abril. A proposta é valorizar a identidade cuiabana, enaltecer tradições regionais e garantir momentos de lazer para toda a população.

A agenda inclui exposições, feiras, shows, desfile de carros antigos e eventos religiosos. Um dos destaques é a exibição do “Sansão Gigante” – coelhinho azul da Turma da Mônica – no Museu do Rio, além da Feira Cuiab’Art, que valoriza o artesanato local. Também haverá ações de cidadania como o Mutirão de Limpeza em espaços públicos, que deve recolher mais de de 2,7 mil toneladas de resíduos em 50 bairros.

No dia 8 de abril, data do aniversário é feriado em Cuiabá, a agenda de comemorações inicia com a tradicional Missa Solene na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e encerra com shows de artistas regionais no Parque das Águas. A Prefeitura reforça que, mesmo em cenário de calamidade financeiro, a comemoração é um gesto de de enaltecer os artistas da terra e valorização do povo cuiabano.

Confira a programação completa:

🗓️ PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE CUIABÁ (306 ANOS)

7 de abril (segunda):

– Feira Cuiab’Art: 9h às 22h – Museu do Rio

– Exibição do Sansão Gigante: 18h – Museu do Rio (segue até 22/04)

8 de abril (terça – aniversário de Cuiabá):*

– Missa Solene: 6h30 – Catedral Senhor Bom Jesus

– Navegando com o Senhor Bom Jesus: 6h – Saída de Santo Antônio do Leverger e chegada no São Gonçalo Beira Rio.

– Mutirão de Limpeza: 7h – 50 bairros

– Caminhada da Fé: 16h – Saída da Orla do Porto 2

– Programação cultural na Praça Alencastro:

-Show Regional no Parque das Águas: 16h às 22h. Entrada franca.

Horário | Atração

| 16h às 16h30 | Raul Fortes e banda |

| 16h45 às 17h | Billy Espíndola e a Guitarra de Cocho |

17h15 às 17h55 | Roberto Lucialdo, João Eloy, Gilmar Fonseca, Dilson Oliveira, Edmilson Maciel |

18h10 às 18h55 | Louvor Aliança, Samuel Lucas |

18h55 às 19h15 | Fala do prefeito e autoridades |

19h15 às 19h25 | Apresentação de Siriri – Flor do Campo |

19h30 às 20h10 | Violada dos Amigos – Douglas Cabral, Jonathan e Adan, Fabrício e Fernando, Rafa Barros |

20h30 às 21h | Banda Scort Som |

| 21h20 às 22h | Matheuzinho Sucessinho

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT