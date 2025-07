Vice- prefeita discute a valorização da carreira militar na Câmara de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), inicia nesta terça-feira (1º) um mutirão de cirurgias ortopédicas eletivas no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A ação pretende reduzir a fila de espera de pacientes já avaliados e com indicação cirúrgica para procedimentos como prótese de quadril e artroscopia de ombro.

As cirurgias serão realizadas no decorrer da semana, com previsão de atender ao menos dois pacientes por dia. A iniciativa contempla pacientes acompanhados pelo ambulatório especializado do próprio HMC, que já passaram por triagem com ortopedistas e têm diagnóstico definido para a necessidade da intervenção cirúrgica.

“O foco desse mutirão são as cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência, mas que impactam diretamente na qualidade de vida do paciente. Neste primeiro momento, vamos realizar artroscopias de ombro e implante de prótese de quadril. Já realizamos anteriormente cirurgias de reconstrução de ligamento do joelho, e agora estamos avançando para outras demandas igualmente importantes”, explica o médico cirurgião ortopédico Dr. Vitor Savério Spalatti, que coordena o Centro Cirúrgico do HMC.

A logística do mutirão foi organizada para garantir eficiência e segurança. A internação dos pacientes será feita no máximo um dia antes da cirurgia, ou no mesmo dia, e a previsão de alta é para o dia seguinte ao procedimento, garantindo agilidade no atendimento e rotatividade dos leitos.

“No caso das próteses de quadril, nossa meta é que o paciente já consiga se levantar e dar os primeiros passos com auxílio de andador e com o acompanhamento da equipe de fisioterapia ainda no primeiro dia após a cirurgia. Já nas artroscopias, que são procedimentos minimamente invasivos, o paciente recebe orientações detalhadas, por escrito e verbalmente, sobre os cuidados pós-operatórios, e é liberado com imobilização e suporte adequado”, detalha o Dr. Spalatti.

Mesmo com a intensificação das cirurgias eletivas, o atendimento às urgências ortopédicas seguirá normalmente, sem prejuízo ao fluxo regular do hospital.

“Ainda que esses pacientes não sejam casos de emergência, eles aguardam há bastante tempo por uma solução. São cirurgias que fazem diferença significativa na mobilidade, na dor e no bem-estar dessas pessoas. Por isso, estamos avançando nesse mutirão com responsabilidade, planejamento e respeito à fila de espera”, completa o médico.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, destacou que este é mais um dos mutirões que vêm sendo realizados pela atual gestão para reduzir a fila de cirurgias eletivas em Cuiabá.

“Desde o início do ano, temos intensificado os esforços para avançar com mutirões em diversas especialidades. Esse movimento faz parte de um plano maior de reorganização da nossa rede cirúrgica, buscando devolver dignidade e qualidade de vida aos pacientes que esperam por esses procedimentos. Seguiremos com novos mutirões ao longo do semestre para continuar diminuindo a fila e atender com mais agilidade a população cuiabana”, afirmou a gestora.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá em ampliar o acesso às cirurgias especializadas e fortalecer o atendimento no maior hospital público de Mato Grosso.

#PraCegoVer

A imagem ilustra a fachada do Hospital Municipal de Cuiabá. A unidade possui as cores verde e amarela.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT