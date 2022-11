Vice-prefeito apresenta obras do Contorno Leste às associadas do Clube de Mães de Cuiabá

A maior obra estruturante dos últimos 50 anos de Cuiabá, o Contorno Leste, idealizada pela gestão Emanuel Pinheiro, transformou-se em motivo de orgulho na manhã deste sábado (26). O canteiro foi apresentado pelo vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, às associadas do Clube de Mães da cidade.

A visita percorreu os mais de 17 quilômetros da via, que interligará mais de 50 bairros, beneficiando mais de 250 mil cuiabanos. A entrega da primeira etapa, que abrange aproximadamente 6,5 km, está prevista para ser entregue no aniversário de 303 anos da capital, em abril de 2024. O encontrou contou com a organização direta da Secretaria de Relações Comunitárias (SARC), coordenada por Adilson da Levante.

Stopa destacou alguns dos avanços já angariados desde o início das construções, como por exemplo, a melhoria na infraestrutura urbana e valorização imobiliária, atraindo investidores de todo o Brasil.

“Muitos desacreditaram que o projeto iria sair do papel. Estamos aqui, intensamente, de segunda a sábado, fazendo as coisas acontecerem. Temos que mostrar, como forma de respeito também, para o movimento comunitário, nossos verdadeiros parceiros na gestão e, logo depois, abrir para toda a sociedade e imprensa. O que é importante, é que muitas delas, estarão nos 50 bairros por onde perpassa o Contorno Leste , muitas serão impactadas com essa obra, casas serão valorizadas e a geração de emprego e renda também”, disse.

A presidente do bairro Residencial São Carlos e vice-presidente da União Cuiabana de Clube de Mães, Rosângela Jobim, afirmou que a visita é de fundamental importância para o grupo, que tem como marca, forte representatividade no setor social. “É uma oportunidade de mostrar Cuiabá, o que a gestão tem feito e como tem feito, saber de todos os detalhes, que irão ajudar muitas pessoas, abrindo espaços para as mulheres, não se limitando apenas aos homens”, enfatizou.

O secretário-adjunto, Adilson da Levante, reforçou o compromisso da administração atual com as lideranças regionais e adiantou que novas idas até a nova avenida já constam no planejamento da Prefeitura de Cuiabá, contemplando outras organizações da sociedade civil, bem como à população de modo geral. “É muito importante estar aqui ao lado de grandes mulheres, abrindo às portas da casa que é de todos. Estou muito contente com a participação de cada uma delas e com certeza, novas visitas serão efetivadas em breve, sempre em contato com os presidentes, fazendo o nosso melhor pelo município”, declarou.

Participaram também a presidente da União do Clube de Mães de Cuiabá (UCCM), Maria Orly, a presidente da União do Clube de Mães Coxipoense (Uniclubmães), Maria do Socorro Barbosa e o presidente da Federação Matogrossense de Associações de Moradores de Bairros (Femab-MT), Walter Arruda.

Empresas parceiras: Viação Integração Transporte e Viação União Transporte, ambas contribuíram com a disponibilização de itinerário durante a realização do trajeto.

O PROJETO

Idealizada para ser a maior obra de infraestrutura dos últimos 50 anos, a Avenida Contorno Leste contará, ao longo de sua extensão, com todos os componentes de uma grande estrutura de mobilidade urbana. Conforme o projeto, a via terá 17,3 quilômetros de pista dupla, cada uma delas constituídas por duas faixas de rolamento e acostamento. A avenida possuirá também ciclovia em todo o seu prolongamento, calçada e canteiro central.

A obra recebe o investimento de R$ 125 milhões e contempla ainda o levantamento de uma ponte sobre o Rio Coxipó. A construção da via está dividida em dois percursos, sendo um de 11 quilômetros, entre o rio e a Rodovia Emanuel Pinheiro, e outro de cerca de seis quilômetros, entre a Avenida Fernando Corrêa e o rio. Cada um desses processos é executado por uma empresa diferente, vencedores dos lotes do processo licitatório.