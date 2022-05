Vice-prefeito e secretários recebem visita do Cônsul do Peru e projetam parceria

O Sine Municipal, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, encerra a semana disponibilizando 557 vagas de emprego nesta sexta-feira (06).

As oportunidades são para os cargos de açougueiro, agente funerário almoxarife, assistente de compras, auxiliar de limpeza, caseiro, consultor de vendas, encanador, frentista, motorista, operador de caixa, pedreiro, promotor de vendas, zelador, entre outras vagas.

Para se candidatar basta baixar o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). O candidato ainda pode fazer o agendamento por meio dos canais de atendimento e se dirigir a unidade do Sine no Coxipó ou no Shopping Popular.

Nesta sexta, a van do Sine Municipal que integra o programa Pra Frente Cuiabá, atende a população do bairro Jardim Industriário II, oferecendo serviços de encaminhamento de vaga de emprego, Carteira de Trabalho digital e orientação no Seguro de Desemprego. A equipe se posiciona na Rua Sete, quadra 07, Nº 125, com atendimento das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá:

Sine Shopping Popular: das 9h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

Sine Coxipó: das 7h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

Sine da Gente (Sine móvel): toda semana em um bairro diferente de Cuiabá.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 ou (65) 3645-7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo e-mail sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.