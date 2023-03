Vice-prefeito José Roberto Stopa entrega mais uma unidade educacional reformada

O vice-prefeito e secretário Municipal de Obras, José Roberto Stopa, entregou na noite de terça-feira (7), mais uma unidade da rede pública Municipal de ensino, totalmente reformada, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Prof. Filogônio Corrêa, localizada no bairro Campo Velho, Regional Leste da Capital. A entrega foi marcada pela emoção e a presença da comunidade escolar e dos profissionais da Educação.

Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro, José Roberto Stopa falou sobre as mudanças e seus reflexos no processo de ensino e aprendizagem dos 57.258 estudantes matriculados nas unidades educacionais públicas do Município. “Estamos transformando a rede em algo que dá orgulho. Veja como as crianças e os professores chegam nas escolas, mais contentes, com salário em dia, valorizados. Estamos num momento diferenciado. A gestão Emanuel Pinheiro está fazendo muito mais do que foi prometido, na rede pública municipal. Isso, sem dúvida nenhuma, reflete na formação das crianças. Uma criança que chega numa sala climatizada e tem recursos tecnológicos a sua disposição, com certeza vai ter uma melhor aprendizagem e muito mais oportunidades. Estamos formando nossas crianças para que no futuro tenhamos uma sociedade mais preparada para a vida, para o mundo e muito mais qualificada”, disse o vice-prefeito e Secretário de Obras, José Roberto Stopa.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre as obras realizadas na escola. “Esta unidade estava bastante depredada e com sérios problemas no telhado. Mas, como determinou o prefeito Emanuel Pinheiro, hoje estamos entregando uma escola totalmente reformada, todas as salas são climatizadas, mobiliário e equipamentos pedagógicos novos e instalados, todos os ambientes escolares reformados e, com qualidade. Esta é a segunda entrega de 2023. Com certeza, até o mês de julho, teremos mais unidades entregues a população porque os estudantes consolidam a aprendizagem onde eles têm ambiente adequado e um ensino de qualidade, que é o nosso foco”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

A diretora da EMEB Prof. Filogônio Corrêa, Inês Walker Ehrenbrienk agradeceu aos pais e aos profissionais que se desdobraram durante o período de reforma da unidade e disse que a escola agora tem um espaço adequado para a comunidade escolar. “Essa unidade tem mais de 50 anos e, até agora, só havia recebido reformas paliativas. Hoje estamos recebendo uma unidade totalmente reformada. Um espaço enorme, encantador que com certeza vai contribuir para que nossos estudantes venham para a escola com mais prazer. O pedagógico é o nosso foco mas um espaço aprazível, para que o estudante se sinta bem e acolhido, também é importante”, disse Inês Ehrenbrienk.

Emoção

Gemima de Moraes Gonçalves, avó de uma das estudantes atendidas na unidade, disse que acompanhou a neta em todo o período das obras. “Me emocionei muito quando vi a nova estrutura da escola. Está um cartão postal, desde lá de fora. Isso é mérito de um trabalho em conjunto dos professores, pais e comunidade, que se uniram e tiveram paciência para aguardar o fim da obra. Quero agradecer a todos, equipe da escola, da Secretaria e da Prefeitura, que se empenharam para dar as crianças uma escola bonita e bem estruturada”, disse Gemima Gonçalves.

Foi também com muita emoção que Ana Nantes, mãe de outra aluna da unidade falou sobre a nova escola. “Foi um sonho durante muito tempo para a população do Campo Velho e Região e agora, chego a me emocionar. É muito especial, a população está tendo acesso à cultura, ao lazer e a educação de qualidade. Essa escola acolheu a comunidade e as nossas crianças. É lindo de ver tudo isso. Esse é o diferencial, estamos seguros ao deixar nossas crianças numa unidade com estrutura adequada e uma equipe comprometida”, disse Ana Nantes bastante emocionada.

Participaram da entrega da nova unidade a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar; o secretário Municipal de Governo, Wilton Coelho Pereira, o vereador Wilson Kero Kero entre outras autoridades.

Obra

Com a reforma geral a escola ganhou uma nova estrutura de cobertura com telha isotérmica, forro e rede elétrica e, foi totalmente adequada visando a acessibilidade e prevenção e combate a incêndio.

A unidade ganhou sala multifuncional, de apoio e salas independentes para coordenação, diretoria e secretaria. Foram construídos novos conjuntos de sanitários para as crianças e para os funcionários além de uma nova cozinha, despensas e uma repaginação completa na área externa onde foi instalado um novo calçamento.

A quadra poliesportiva coberta também passou por revitalização e a escola ganhou um novo paisagismo e gradis. Também foi construída uma nova torre para caixa d’água, com capacidade para 25 mil litros e pórtico de entrada no padrão da gestão.

Toda a unidade foi climatizada com 17 novos aparelhos de ar condicionado do Programa Climatizar é Humanizar e ganhou novos mobiliários, de escritório e pedagógico.

As crianças ganharam um parquinho com grama sintética, piscina de bolinhas e novos materiais pedagógicos.

A EMEB Prof. Filogônio Corrêa atende 435 estudantes matriculados na Pré Escola I e II (4 e 5 anos) e, no 1º, 2º, 3º e 4º Anos do Ensino Fundamental (6 a 9 anos).