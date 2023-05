Vice-prefeito recebe embaixador do Japão e estreita laços comercial, cultural e educacional

O ouvidor-geral do Município de Cuiabá, Jessé França, reuniu-se nesta terça-feira (30) com presidentes de bairros na sede da União Coxipoense de Associações de Moradores de Bairros (UCAM), para apresentar um novo projeto denominado “Ouvidoria nos Bairros”. Participaram do encontro o Presidente da Federação Mato-grossense das Associações de Moradores de Bairros (FEMAB), Walter Arruda, o presidente da UCAM, José Maurício Pereira, o presidente do bairro Pedra 90, Baiano Filho, o presidente da associação de moradores do bairro Liberdade, José Carlos Areco, entre outros.

“Estamos trabalhando em um novo programa chamado “Ouvidoria nos Bairros”, com o objetivo de aproximar o município da Secretaria. Muitas vezes, vocês têm demandas internas ou nos bairros e acabam entrando em contato diretamente com a Secretaria, enviando ofícios, mas nem sempre recebem retorno. A ouvidoria foi criada para ser um canal de apoio e dar suporte nessas demandas. Estamos aqui para ouvir e priorizar suas necessidades”, explicou Jessé.

O ouvidor revelou que a pasta está desenvolvendo um aplicativo da Ouvidoria, para facilitar para a população o envio das demandas. “Estamos empenhados em aprimorar a nossa comunicação. O objetivo é transformar a Ouvidoria em um órgão mais humano, próximo do município e ágil. Embora a Ouvidoria não possa resolver todos os problemas, queremos ser um canal de apoio entre os cidadãos e a Secretaria, ajudando de alguma forma”, comentou.

O presidente da FEMAB, Walter Arruda, disse que ninguém conhece melhor os problemas e necessidades dos moradores do que aqueles que vivem nas comunidades e bairros. “Esses problemas devem ser abordados e solucionados onde eles surgem, pois quem está ciente em relação a eles, também possui as melhores ideias e soluções. Gostaria de parabenizar a iniciativa da Ouvidoria de vir até os bairros. A união e o trabalho colaborativo são essenciais, afinal, como diz o ditado, ‘duas cabeças pensam melhor do que uma’ e, quando um falha, o outro está lá para ajudar a levantar. Vamos continuar trabalhando juntos em prol do bem-estar de nossos moradores”, comentou. O presidente da UCAM, José Maurício Pereira falou que havia uma falta de comunicação direta com a Ouvidoria, mas que agora será diferente. Ele pediu também que o ouvidor estude as obras que estão em andamento e que realize uma reunião com as lideranças de bairros e o prefeito para tratar dessas questões.

Um dos primeiros atendidos no projeto “Ouvidoria nos Bairros” foi o presidente da Associação de moradores do bairro Liberdade, José Carlos Areco, que levou as demandas da comunidade para a equipe da Ouvidoria e elogiou a ação. “Percebo a importância dessa iniciativa por parte da ouvidoria do município, pois ela está se aproximando mais das comunidades. Esperamos que essa aproximação resulte em respostas concretas diante das demandas apresentadas. Desejamos transparência e clareza em todo o processo. A ideia de um aplicativo no futuro é promissora, e esperamos que esse aplicativo atenda efetivamente às necessidades e resolva os problemas. A iniciativa é excelente e de grande relevância, e esperamos que traga os melhores resultados possíveis”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT