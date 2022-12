Vice-prefeito,Sindicato Rural e diretoria da Arsec realizam visita técnica em obra de revitalização do Parque de Exposições

O vice-prefeito de Cuiabá e secretário municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa, diretores do Sindicato Rural de Cuiabá e o presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec), Vanderlúcio Rodrigues, visitaram na manhã de hoje (28), a obra de revitalização do Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro.

De acordo com o vice-prefeito Stopa, o projeto para o local estabelece a reformulação total da área, possibilitando interligar a Orla do Porto I e II, além do ‘Cais do Porto’ (as obras serão iniciadas no próximo ano), e o Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. O aporte utilizado será de cerca de R$ 25 milhões, com previsão de entrega em 2024.

Ele pontua ainda que a obra é realizada com emenda parlamentar e conta com a parceria com da Associação dos Criadores de Mato Grosso.

“A Associação nos cedeu o projeto e conseguiu a emenda. Já a Prefeitura Municipal executa a obra. Vamos entregar a Cuiabá um grande complexo de lazer, cultura, turismo e negócios”, afirmou.

Conforme o projeto, que é executado por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a área de mais de 140 mil metros quadrados será completamente reestruturada.

De acordo com presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Celso Nogueira, a obra é importante já que irá agregar além dos eventos voltados ao agronegócios, também eventos artísticos e culturais. Ele destaca ainda que toda a área do Parque de Exposição será reformada e o espaço passará a contar com o ‘Centro Agro’. O espaço contará com três pavimentos onde serão distribuídas 47 salas de aulas onde serão desenvolvidas atividades de qualificação de mão de obra para o setor.

“Estamos muito contentes com o avanço da obra. Essa parceria com a Prefeitura de Cuiabá é fundamental para a realização de um anseio antigo dos produtores rurais e da sociedade cuiabana. Por isso, gostaria de agradecer o apoio do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice, José Roberto Stopa, que tem dado todo o suporte para a realização do projeto “, diz Nogueira.

A ideia é que a utilização do espaço, que é palco de diversos eventos voltados para o agronegócio, seja ampliada e, ao mesmo tempo, os frequentadores tenham mais conforto e segurança.

A visita contou também com a participação da equipe técnica da RC Construtora, empresa responsável pela execução das obras.