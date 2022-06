Vice-presidente Mourão se reúne com lideranças de Mato Grosso

Lideranças da Maçonaria Regular de Mato Grosso se reuniram nesta quarta-feira (22), em Brasília, com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos). No encontro, os representantes mato-grossenses apresentaram o projeto de integração da Maçonaria Regular na busca por fomentar a participação da instituição no cenário político municipal, estadual e nacional.

Por Ana Karla Costa – “O vice-presidente é uma referência de líder político. Irmão maçônico, Mourão também defende a necessidade de homens livres e comprometidos com o nosso país participarem ativamente da política. Estamos fortalecendo e ampliando a rede de homens e mulheres que desejam fazer a boa política e ajudar no processo de construção de um país mais justo e de oportunidades”, ressaltou o prefeito de Campo Novo do Parecis e membro da maçonaria, Rafael Machado (União Brasil).

Para o vice-presidente, que nessas eleições vai disputar o Senado pelo Estado Rio Grande do Sul, a maçonaria tem um papel importante na sociedade, pois sua história é marcada pela luta em defesa da liberdade, conhecimento e fraternidade. “A contribuição do maçom à vida pública, política e social vem de longa data. Fico honrado em receber a comitiva dos irmãos de Mato Grosso e discutir um projeto para fomentar a participação de pessoas do bem na política”, frisou o vice-presidente.

Além de debaterem o cenário político, a comitiva de Mato Grosso, composta pelos grão-mestres Eleusino Leão (GLEMT), Gelson Menegatti Filho (GOEMT), grão-mestre adjunto, Pedro Calazans (GLEMT), secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana (CMI), Geraldo Macedo, além de Rafael Machado, entregaram em nome das instituições uma placa em homenagem aos relevantes serviços prestados pelo irmão Mourão à Maçonaria Universal e ao país.

“É uma justa homenagem, pois o Mourão e outros representantes da maçonaria estão na linha de frente do trabalho de construção do Brasil que todos nós queremos, mais desenvolvido e justo”, finalizou Rafael Machado, que é apontado com umas das principais lideranças da nova geração de políticos mato-grossenses.