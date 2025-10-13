JUSTIÇA
Vida Plena promove caminhada pela Rota da Ancestralidade em Cuiabá
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, realizará no dia 16 de outubro (quinta-feira), uma caminhada pela Rota da Ancestralidade em Cuiabá, a partir das 18h30. A concentração será na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela São Benedito, no centro da cidade, ponto de partida para um percurso que resgata memórias e saberes tradicionais.De acordo com a promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia, coordenadora do Vida Plena, a atividade reforça o compromisso institucional do MPMT com a promoção da igualdade racial e a valorização da pluralidade cultural. As inscrições são gratuitas, abertas a toda a sociedade e podem ser feitas aqui.“Mais do que uma caminhada guiada e um passeio, a Rota da Ancestralidade é um convite para vivenciar a história, reconhecer raízes e fortalecer laços com a cultura que molda a identidade cuiabana, reconhecendo as contribuições afro-brasileiras e indígenas na formação da cidade”, afirmou a promotora de Justiça.Idealizada por Cristóvão Luiz Gonçalves da Silva, a Rota da Ancestralidade surgiu há mais de dez anos como um cortejo afro e consolidou-se como um movimento cultural que celebra o protagonismo da população afro-brasileira e indígena na formação da identidade local. Durante o trajeto, os participantes terão a oportunidade de conhecer narrativas históricas, músicas, danças e expressões que reforçam o sentimento de pertencimento e despertam a consciência sobre a diversidade que compõe a sociedade cuiabana.A Rota tem como objetivos resgatar e manter vivências que foram apagadas da história, valorizar as contribuições da população preta e indígena para Cuiabá, combater o racismo e a desigualdade racial e honrar as lutas, saberes e trajetórias desses povos.Para maior conforto aos participantes, recomenda-se o uso de calçados adequados, preferencialmente tênis, e levar garrafa de água.
Fonte: Ministério Público MT – MT
ReciclaJud – edição Várzea Grande já arrecadou 765,48 kg de materiais recicláveis
A parcial do ReciclaJud – edição Várzea Grande referente ao mês de setembro foi apresentada na sexta-feira (10), no Fórum da Comarca de Várzea Grande, com saldo de 765,48 quilos de materiais recicláveis arrecadados na competição que favorece a integração de valores ambientais às rotinas administrativas do Poder Judiciário.
Mensalmente, os servidores são convidados pela diretoria do Foro da Comarca para um “Chá com Bolo da Sustentabilidade”, evento que reforça a consciência ambiental, promove a compensação de créditos de carbono, com a doação de mudas do Programa Verde Novo, e divulga os vencedores da parcial do mês anterior.
“Neste mês, registramos um aumento significativo na arrecadação de materiais recicláveis, resultado que atribuímos ao incentivo gerado pela premiação que conquistamos. Fomos reconhecidos com o Selo Ouro no Desafio Judiciário Sustentável, divulgado no mês passado durante o 10º Encontro de Sustentabilidade, e conquistamos o segundo lugar entre as comarcas do Estado de Mato Grosso. Esse reconhecimento motivou ainda mais os servidores a se engajarem na competição, o que refletiu diretamente no resultado positivo alcançado. Nossas práticas diárias reforçam nosso compromisso com o cuidado com o ambiente como um todo”, explica a gestora do Fórum de Várzea Grande, Luciana Tolovi.
Além do impacto ambiental positivo, somente em setembro foram arrecadados 335 quilos de materiais recicláveis. A competição também reforça a dimensão social da sustentabilidade, ao destinar os materiais arrecadados à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Mato Grosso Sustentável (ASMATS). Essa parceria gera benefícios econômicos diretamente a 97 famílias, além de promover a inclusão produtiva e a valorização do trabalho dos catadores, fundamentais para a economia circular.
Os livros recolhidos serão destinados à Biblioteca Municipal de Várzea Grande, e as tampinhas de aerossol têm como destino uma ONG de proteção animal.
“Trata-se de uma contribuição social. É muito importante para todos nós e para o planeta”, sintetiza a assessora e agente de sustentabilidade Jessyka Lindaura Farias.
Ainda na sexta-feira (10), os servidores também puderam aprofundar seus conhecimentos sobre um tema que permeia o cotidiano de todos: o efeito estufa. O Núcleo de Sustentabilidade do TJMT levou à Comarca a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE), ferramenta criada para medir a quantidade de carbono gerada por cada pessoa e incentivar práticas de compensação ambiental.
A assessora de sustentabilidade do Núcleo Ambiental da Comarca, Elaine Alonso, explica como funciona o cálculo da quantidade de carbono gerado pelas pessoas.
“A pegada de carbono é como uma marca que a nossa vida deixa no meio ambiente. Ela representa o impacto das nossas ações nas mudanças climáticas. Por exemplo, quando fazemos o gerenciamento correto dos resíduos e encaminhamos materiais para a reciclagem, estamos contribuindo para reduzir essa pegada. Tudo está interligado: o consumo, a forma como descartamos o lixo e até o quanto emitimos de gases de efeito estufa”
Elaine reforça a importância do comprometimento de cada pessoa no esforço para reduzir a geração de carbono: “Nosso objetivo é mostrar que a preocupação ambiental deve ir além do ambiente de trabalho, ela precisa estar presente também em casa e nas atitudes da família. A ferramenta mostra diversas formas pelas quais emitimos gases poluentes e também aponta maneiras de compensar essas emissões. Um exemplo é o uso de combustíveis: a calculadora indica quantas mudas podem ser plantadas para equilibrar o impacto. Mas é importante lembrar que não basta apenas plantar – é preciso cuidar da árvore e garantir que ela sobreviva por, no mínimo, 30 anos. Isso porque, enquanto cresce, a árvore captura carbono da atmosfera. Em média, cada árvore absorve cerca de 15 quilos de carbono por ano”,
A aceitação e a interação com o uso da ferramenta foram grandes pelos servidores de Várzea Grande. Eles demonstraram interesse em conhecer sua própria pegada de carbono – a quantidade total de gases de efeito estufa (GEE) emitidos. O estagiário Diego Cardoso foi um deles. Ciente de que sua contribuição faz diferença, contou que já plantou duas árvores e que continuará cuidando delas.
Pelo Projeto Verde Novo, foram distribuídas mudas de ipê-roxo, acerola, pitomba, amora, tamarindo, entre outras espécies.
Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
O ReciclaJud está totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, pois reúne ações que integram as dimensões ambiental, social e institucional da sustentabilidade. O programa contribui com o ODS 12, ao incentivar o consumo consciente e a destinação correta dos resíduos. Com o ODS 11, ao promover cidades mais sustentáveis, e com o ODS 8, ao gerar inclusão social e renda aos catadores da ASMATS, que recebem o material arrecadado.
Além disso, o ReciclaJud também apoia o ODS 13, ao reduzir os impactos ambientais e as emissões associadas à destinação incorreta de resíduos, e o ODS 17, por fortalecer parcerias entre o Poder Judiciário, a sociedade e organizações locais. É uma iniciativa que demonstra, na prática, como o Judiciário pode ser um agente de transformação em prol do desenvolvimento sustentável.
A primeira edição do ReciclaJud foi realizada durante a Semana Nacional dos Juizados Especiais, quando foram arrecadadas quase nove toneladas de resíduos, todos destinados à reciclagem.
Inscrições abertas para o 8º Congresso Internacional de Direito Tributário e Financeiro
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), por meio da Escola Superior da Magistratura Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT) e da Escola Superior de Contas, anunciam a abertura das inscrições para o 8º Congresso Internacional de Direito Tributário e Financeiro, que será realizado nos dias 3 e 4 de novembro de 2025, das 8h às 17h, no auditório da Escola Superior de Contas, em Cuiabá (MT).
O congresso reunirá juristas, agentes públicos e privados, acadêmicos, escolas judiciais da advocacia e do Ministério Público, com o objetivo de aprofundar o debate sobre os efeitos da Reforma Tributária e as mudanças estruturais que trará à administração pública e à iniciativa privada. O resultado das discussões será consolidado na Carta do Centro-Oeste, documento que deve estabelecer diretrizes para orientar políticas públicas e decisões estratégicas no novo cenário fiscal.
“A Escola da Magistratura tem buscado ampliar o diálogo entre o Direito, a economia e a gestão pública. Ao integrar o debate sobre a Reforma Tributária, reforçamos a importância da formação contínua e do conhecimento técnico como instrumentos de transformação. Encerrar o encontro com a Carta do Centro-Oeste é um gesto de compromisso institucional. O documento representará a síntese das reflexões coletivas e servirá como guia para o fortalecimento da governança pública e da justiça fiscal”, pontuou o diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal.
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, ressaltou a importância do debate interinstitucional: “Ao unir esforços com o TCE-MT, o TJMT reafirma sua vocação de atuar não apenas como aplicador do Direito, mas como agente de transformação social, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas e para a efetividade da justiça fiscal.”
A programação inclui temas como a experiência internacional do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), a transição da Reforma Tributária (2026–2033), impactos econômicos e sociais e os desafios do federalismo cooperativo.
Dentre as iniciativas apresentadas pelo Tribunal de Contas está a criação de um censo socioeconômico anual para mapear a realidade dos municípios mato-grossenses. O levantamento reunirá dados populacionais, de arrecadação e de emprego, complementando as informações do IBGE e subsidiando políticas públicas mais equilibradas e eficazes.
A Reforma Tributária, aprovada em 2023, entra em vigor em 2026 e passa por fase de transição até 2033.
