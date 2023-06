Vidal homenageia Cão que encontrou 350 kg de cocaína em caminhão-tanque

O vereador Sargento Vidal (MDB) entregou na noite dessa quinta-feira (01.06), quatro moções de aplausos para o Cão K9-Fúria por meio de seu treinamento especializado, desempenhou um papel fundamental na apreensão de 360 kg de cloridrato de cocaína, após uma abordagem na Rodovia MT-010, em Cuiabá no dia 26 de abril. A droga estava escondida em um caminhão-tanque interceptado pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), resultando na prisão de uma pessoa.

Além do cão, Vidal também homenageou o Canil SOE (Canil Penitenciário do Estado de Mato Grosso – Serviço de Operações Especializadas) onde é treinado o K9, o seu tutor e treinador, o policial penal Jeziel Xavier Marques, assim como o seu condutor em ocorrências, o também policial penal Anderson Luiz Poletto. As homenagens ocorreram durante a cerimônia de formatura do 3º Curso de Cinotecnia na Academia de Polícia Penal de Mato Grosso (Acadepolp).

“Estou aqui hoje para falar em nome da Câmara Municipal também. Logo que houve uma apreensão bem grande, de 350 kg de cocaína com a ajuda, justamente, desse Cão Fúria, eu entrei em contato com Jeziel e disse a ele que gostaria de homenagear, talvez, pela primeira vez na história, não sei se há outros casos, mas a primeira vez com uma moção de aplausos a um cão e também a seu adestrador. E Jeziel me falou desse curso, que seria muito importante dar essa moção de aplausos na formatura desse curso que está sendo realizado, achei ótimo. Além de homenagear o cão e seu adestrador, quero homenagear o Jeziel que é um cara que conheço há muito tempo e sei da luta dele aqui na capital junto a esta instituição Policial Penal. Também jamais deixaria de lembrar da própria instituição. Então hoje eu gostaria muito de fazer entrega aqui de quatro moções de aplausos que estejam representando e eles e a todos desta instituição. Fiquei 30 anos e 30 dias na Policia Militar, na Capital, trabalhei nos presídios quando falaram que não tinha ainda o pessoal da Penal. Naquela época você não via isso que vi aqui hoje e que venho vendo de uns oito anos para cá, essa união das forças de segurança. Naquela época era Militar para um lado, Civil para o outro e ambos se odiavam, não tinha a Penal ainda, a PRF jamais gostaria de passar perto de um Civil ou PM, todos se achavam o melhor no seu lugar e talvez por isso não eram tão bons. Depois com essa união, Já ouvi em outro estado que estive que hoje temos uma das melhores forças de segurança do país, isso vem por conta da União. Os bandidos se unem e a policia tem que se unir muito mais”, ressaltou ele.

Jeziel, que é tutor do cão, disse que se sentiu honrado pelo reconhecimento por parte do parlamentar e que isso o motiva a continuar exercendo o seu trabalho, assim como no incentivo do Fúria que já tem sete anos e atua no canil SOE da Polícia Penal há seis anos e meio.

“O K9 Fúria já participou de inúmeras ocorrências tanto dentro das unidades prisionais em apoio ao time táctico de intervenção como no faro encontrando inúmeros ilícitos nesse tempo. A equipe do canil SOE da Polícia Penal do Estado de Mato Grosso agradece ao vereador Sargento Vidal pela honraria e homenagem por meio da moção de aplauso por relevantes serviços prestados junto a Polícia Penal e demais forças policiais no emprego do cão contra o crime, em especial ao tráfico de drogas em nosso Estado. Essa honraria nos deixa muito orgulhosos, pois ela simboliza o reconhecimento pelos nossos serviços prestados junto à sociedade”, declarou ele.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT