Vigia Mais MT se torna referência para Estados da Amazônia Legal

A estrutura para receber a maior competição de vôlei de praia do país já está sendo instalada no estacionamento do Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. O espaço, que integra o Complexo Arena Pantanal, será mais uma vez palco do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que ocorre de 21 a 25 de junho, com entrada gratuita. Os jogos serão realizados entre às 9h e 19h.

O evento esportivo é realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com a Federação Mato-grossense de Voleibol (FMTV), e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) por meio de emenda parlamentar e de suporte logístico.

De acordo com o presidente da FMTV, Nicanor Lopes Filho, a montagem estrutura para o evento já está em fase de finalização.

“É uma preparação complexa, que envolve uma estrutura provisória para receber cerca de 1.300 pessoas por dia na arena principal. Felizmente, contamos com o apoio essencial da Secel, que além da parceria com a Assembleia Legislativa no atendimento da emenda, também disponibilizou o espaço e está oferecendo todo o suporte logístico para a organização do evento”, relata Nicanor.

Além das quadras de areia, a montagem da estrutura inclui iluminação, gradis, banheiros químicos, coberturas, cadeiras e arquibancadas para a torcida mato-grossense acompanhar de perto os duelos.

Reunindo as melhores duplas de vôlei de praia do país, a temporada 2023 da competição nacional é composta por nove etapas, em que a soma dos resultados define o título de campeão brasileiro.

Na capital mato-grossense, que recebe a 5ª etapa do Circuito Brasileiro, estão confirmadas as participações de grandes esportistas da modalidade, como as campeãs mundiais Duda e Ana Patrícia. Também participam da competição a medalhista olímpica Bárbara Seixas, na dupla com a multicampeã Carol Solberg, e as atletas olímpicas Ágatha Rippel e Rebecca Cavalcante.

Na disputa masculina, os destaques são os tricampeões brasileiros, George e André, e os campeões da última etapa do Circuito Brasileiro, Arthur Mariano e Adrielson.

As quatro primeiras etapas do Circuito Brasileiro foram sediadas em Maringá (PR), de 8 a 12 de março; Itapema (SC), de 29 de março a 2 de abril; Saquarema (RJ), de 19 a 23 de abril; e Campo Grande (MS), de 10 a 14 de maio. A temporada 2023 prossegue até início do mês de dezembro.

Credenciamento

Os veículos de imprensa que quiserem cobrir a 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023 devem solicitar credenciamento no e-mail [email protected], até 18h de segunda-feira (19.06), identificando o veículo, o nome e o cargo do profissional que fará a cobertura. Os pedidos aprovados receberão um e-mail de confirmação com local e horário para retirada das credenciais até 17h de terça-feira (20).