Vigilância Sanitária reforça fiscalização em distribuidoras de bebidas

A Vigilância Sanitária de Várzea Grande realizou, ontem (9), uma operação de fiscalização em duas distribuidoras de bebidas de grande porte do Município. A ação integra um plano de reforço das atividades de inspeção em estabelecimentos comerciais, com foco na verificação da procedência dos produtos e na prevenção da circulação de bebidas adulteradas.

As operações de fiscalização seguem um cronograma contínuo e contemplam ainda bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas.

As distribuidoras vistoriadas foram a Distribuidora Globo, localizada no bairro Jardim Glória I e a Distribuidora Big, no bairro Santa Isabel. Durante as inspeções, não foram encontradas irregularidades. As equipes aproveitaram a visita para orientar os responsáveis sobre a importância em se manter um controle rigoroso da origem das bebidas e de reforçar o acompanhamento junto aos fornecedores.

De acordo com a Vigilância Sanitária, o trabalho de fiscalização tem sido intensificado em diferentes setores do comércio varejista e atacadista, especialmente após alertas recentes sobre possíveis casos de adulteração de bebidas.

“O nosso objetivo é prevenir riscos e garantir a segurança dos consumidores. Estamos ampliando as ações de inspeção para assegurar que os produtos comercializados no Município estejam dentro dos padrões exigidos de qualidade”, destacou o gestor da Vigilância Sanitária, Leonardo Mayer.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT