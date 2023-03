Vila Rica prepara seletivo para credenciamento de fisioterapeutas

No mês de março, o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realiza entrega de certificado para 25 novos(as) facilitadores(as) de Círculos de Construção de Paz da Comarca de Campo Novo dos Parecis (396 km a noroeste de Cuiabá).

A presidente do TJMT e do Nugjur, desembargadora Clarice Claudino da Silva, juntamente com o juiz-diretor da unidade judicial e juiz coordenador em substituição legal do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Pedro Davi Benetti, convidam a sociedade campo-parecienses para a solenidade, que está marcada para às 9hs, do dia 17 de março (sexta-feira), no plenário do Fórum da comarca, situado à Avenida Rio Grande do Sul, 731-NE – Centro.

Os(as) novos(as) facilitadores(as) de Círculos de Construção de Paz integram a equipes da educação da rede pública de ensino. Eles passaram pela capacitação ofertada por facilitadoras do NugJur e receberam orientações sobre as práticas restaurativas, ferramenta adequada para solução de conflitos, fomento do diálogo e cultura da pacificação social.

Alcione dos Anjos

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT