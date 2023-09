Violência doméstica é a maior causa de transtorno mental nas mulheres em Cuiabá

Cinco jogos da fase classificatória da competição de Queimada abrem nesta quarta-feira (13) o primeiro dia da VIII Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE), edição 2023. Os jogos serão realizados no ginásio da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Madre Marta Cerutti, no bairro Bela Vista, a partir das 19h.

A confraternização que já virou tradição entre os servidores da educação reúne este ano cerca de 800 profissionais de 48 unidades e da sede, em competições de Queimada, Voleibol, Futsal, Tênis de Mesa e Bozó.

A abertura oficial do evento, na noite desta terça-feira (12), no Ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino, no bairro Dom Aquino contou com a presença do vice-prefeito e secretário Municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa e da secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar. Na cerimônia teve desfile das equipes participantes, apresentações dos servidores que participaram do Festival Cultural realizado no último dia 31 de agosto e integra a programação desta edição do CECSE, revezamento da tocha e acendimento da pira olímpica.

Jose Roberto Stopa agradeceu a participação de todos, parabenizou os servidores e falou sobre o evento. “Este é um movimento importantíssimo para integração das escolas com a Secretaria e da Secretaria com as escolas. E eu, não poderia deixar da passar aqui para parabenizar todos os valorosos profissionais da Educação. Toda transformação que uma sociedade pode ter só vai acontecer se tivermos uma Educação de qualidade”, salientou o vice-prefeito e secretário Municipal de Obras, José Roberto Stopa.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar disse que a confraternização dos servidores da educação se supera a cada edição. “Em nome da secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado quero agradecer a participação de todos os atletas e equipes desde a abertura desta oitava edição, com o Festival Cultural, até este momento, das atividades esportivas”, disse a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar.

Participaram do evento o diretor de Gestão Educacional, Marco Antonio Alves Braga, a coordenadora técnica de Educação, Elijane Gonçalves, a coordenadora de Programas e Projeto, Marcela Rezende Guimarães Martins e profissionais.

Jogos

Nesta primeira rodada da competição de Queimada vão se enfrentar as equipes das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Ana Tereza Lobo x EMEB Gastão de Matos Muller (19h); EMEB José Torquato x Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza (19h20); Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Auro Ida x EMEB Ezequiel de Siqueira (19h40); EMEBC Nossa Senhora da Penha de França x EMEB Ranulpho Paes de Barros (20h) e EMEB Otcayde Jorge x EMEB Maria Elazir (20h20).

A segunda rodada dos jogos de Queimada, será quinta-feira (15), a partir das 19h, no mesmo local, com seis partidas.

CECSE

A Confraternização Esportiva e Cultural é uma das ações da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, cujo o foco é o Servidor Público da rede pública. Desde que foi criado, oportuniza aos servidores usufruir das práticas corporais, potencializa o lazer e amplia as redes de sociabilidade, promovendo a saúde, uma das metas da gestão Emanuel Pinheiro.

Serviço:

VIII Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação – CECSE

Data: 13/09

Competição de Queimada

Hora: 19h

Local: Ginásio da EMEB Madre Marta Cerutti

Av. Ver. Juliano da Costa Marques, s/n – Bela Vista

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT