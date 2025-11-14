Visitas reforçam valorização dos jornalistas e divulgação do Troféu Parlamento

Para incentivar e ampliar a participação dos profissionais da comunicação no 1º Prêmio ALMT de Jornalismo – Troféu Parlamento, a equipe da Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Secom-ALMT) realizou, nesta quinta-feira (13), mais uma rodada de visitas a veículos de imprensa da Capital. Desta vez, as redações do SBT Cuiabá, TV Centro América e os portais MidiaNews, MidiaJur e FolhaMax receberam a equipe.

A ação também já foi realizada em universidades de Cuiabá, reforçando o diálogo com estudantes de jornalismo.

Acompanhado do secretário adjunto José Marques, o secretário de Comunicação da ALMT, coronel Henrique Santos, destacou que a iniciativa cumpre um papel institucional importante, ao fortalecer a relação entre o Parlamento e a imprensa.

“Visitar as redações é uma forma de divulgar o prêmio e, ao mesmo tempo, conhecer as equipes que diariamente traduzem o trabalho legislativo para a população. Queremos estimular uma competição saudável e a produção de reportagens que mostrem como as leis aprovadas impactam a vida das pessoas”, afirmou.

Santos também ressaltou o papel da imprensa no controle social. “Muitas pessoas não sabem que têm direitos assegurados por lei. É o jornalista quem leva essa informação, quem faz essa ponte entre a sociedade e o Parlamento”, destacou o secretário, ao acrescentar que a premiação será realizada no dia 29 de janeiro de 2026, na Assembleia Legislativa, com um evento especial e presença de convidados nacionais.

O secretário adjunto José Marques reforçou o tema desta primeira edição: “A Assembleia Legislativa na vida dos mato-grossenses”, alertou sobre a prorrogação do prazo para a inscrição que segue aberto até o próximo dia 24 e detalhou a premiação.

“Serão R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro colocado em cada uma das cinco categorias. A inscrição é gratuita e voltada exclusivamente aos veículos de comunicação de Mato Grosso. É uma oportunidade de valorizar o trabalho desses profissionais”, ressaltou.

As visitas têm sido bem recebidas nas redações. No FolhaMax, o editor Welington Sabino avaliou positivamente a iniciativa, observando que a presença da equipe ajuda a manter o prêmio no radar dos jornalistas.

“A correria do dia a dia faz a gente esquecer prazos. Eu mesmo não lembrava que tinha sido prorrogado. É interessante porque incentiva a produção de reportagens mais investigativas e de maior qualidade”, afirmou.

No MidiaNews, o jornalista Giordano Tomaselli destacou o impacto da divulgação entre os colegas de redação. “É uma oportunidade de aprofundar temas importantes que, muitas vezes, passam despercebidos no cotidiano. A premiação motivou as equipes a buscar novos projetos e personagens. Também aproxima o Parlamento da categoria e ajuda a sociedade a compreender melhor o impacto das ações legislativas”, avaliou.

“Um prêmio como esse da Assembleia Legislativa é sempre um incentivo para valorizar os jornalistas, e ao mesmo tempo, refletir e avaliar sobre a qualidade da produção dos profissionais. Por isso, foi importante a visita do secretário Henrique Santos”, afirmou Jonas da Silva, repórter e editor do MidiaNews.

Troféu Parlamento

O prêmio contempla exclusivamente conteúdos produzidos e veiculados em Mato Grosso, conforme estabelece o edital. O item 6.4 determina que as matérias devem ter sido publicadas entre 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025, em língua portuguesa, por veículos sediados no estado. As categorias são: Texto, Áudio, Telejornalismo, Fotojornalismo e Universitário.

