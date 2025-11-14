Política
Visitas reforçam valorização dos jornalistas e divulgação do Troféu Parlamento
Para incentivar e ampliar a participação dos profissionais da comunicação no 1º Prêmio ALMT de Jornalismo – Troféu Parlamento, a equipe da Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Secom-ALMT) realizou, nesta quinta-feira (13), mais uma rodada de visitas a veículos de imprensa da Capital. Desta vez, as redações do SBT Cuiabá, TV Centro América e os portais MidiaNews, MidiaJur e FolhaMax receberam a equipe.
A ação também já foi realizada em universidades de Cuiabá, reforçando o diálogo com estudantes de jornalismo.
Acompanhado do secretário adjunto José Marques, o secretário de Comunicação da ALMT, coronel Henrique Santos, destacou que a iniciativa cumpre um papel institucional importante, ao fortalecer a relação entre o Parlamento e a imprensa.
“Visitar as redações é uma forma de divulgar o prêmio e, ao mesmo tempo, conhecer as equipes que diariamente traduzem o trabalho legislativo para a população. Queremos estimular uma competição saudável e a produção de reportagens que mostrem como as leis aprovadas impactam a vida das pessoas”, afirmou.
Santos também ressaltou o papel da imprensa no controle social. “Muitas pessoas não sabem que têm direitos assegurados por lei. É o jornalista quem leva essa informação, quem faz essa ponte entre a sociedade e o Parlamento”, destacou o secretário, ao acrescentar que a premiação será realizada no dia 29 de janeiro de 2026, na Assembleia Legislativa, com um evento especial e presença de convidados nacionais.
O secretário adjunto José Marques reforçou o tema desta primeira edição: “A Assembleia Legislativa na vida dos mato-grossenses”, alertou sobre a prorrogação do prazo para a inscrição que segue aberto até o próximo dia 24 e detalhou a premiação.
“Serão R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro colocado em cada uma das cinco categorias. A inscrição é gratuita e voltada exclusivamente aos veículos de comunicação de Mato Grosso. É uma oportunidade de valorizar o trabalho desses profissionais”, ressaltou.
As visitas têm sido bem recebidas nas redações. No FolhaMax, o editor Welington Sabino avaliou positivamente a iniciativa, observando que a presença da equipe ajuda a manter o prêmio no radar dos jornalistas.
“A correria do dia a dia faz a gente esquecer prazos. Eu mesmo não lembrava que tinha sido prorrogado. É interessante porque incentiva a produção de reportagens mais investigativas e de maior qualidade”, afirmou.
No MidiaNews, o jornalista Giordano Tomaselli destacou o impacto da divulgação entre os colegas de redação. “É uma oportunidade de aprofundar temas importantes que, muitas vezes, passam despercebidos no cotidiano. A premiação motivou as equipes a buscar novos projetos e personagens. Também aproxima o Parlamento da categoria e ajuda a sociedade a compreender melhor o impacto das ações legislativas”, avaliou.
“Um prêmio como esse da Assembleia Legislativa é sempre um incentivo para valorizar os jornalistas, e ao mesmo tempo, refletir e avaliar sobre a qualidade da produção dos profissionais. Por isso, foi importante a visita do secretário Henrique Santos”, afirmou Jonas da Silva, repórter e editor do MidiaNews.
Troféu Parlamento
O prêmio contempla exclusivamente conteúdos produzidos e veiculados em Mato Grosso, conforme estabelece o edital. O item 6.4 determina que as matérias devem ter sido publicadas entre 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025, em língua portuguesa, por veículos sediados no estado. As categorias são: Texto, Áudio, Telejornalismo, Fotojornalismo e Universitário.
Carta do Pantanal deve pautar agendas na COP 30 e para o futuro, diz Lúdio
A Carta do Pantanal foi aprovada em audiência pública realizada pelo deputado estadual Lúdio Cabral (PT) e pela Assembleia Legislativa, na noite de terça-feira (11), em Cáceres, para comemorar o Dia do Rio Paraguai. Na avaliação do parlamentar, o documento, que contém denúncias e caminhos para proteger o Pantanal, deve pautar agendas na Conferência do Clima de Belém (COP 30) e para o futuro do bioma.
“Todos os anos realizamos audiência para debater as ameaças que o Pantanal sofre e a importância que ele tem para o planeta. Este ano é especial porque coincide com a COP 30 e o debate feito aqui será levado a Belém na Carta do Pantanal. Todo o debate feito pelos comitês populares de defesa do Rio Paraguai, comunidades ribeirinhas, quilombolas, comunidades indígenas, pesquisadores, órgãos públicos e o próprio parlamento estadual será levado a todos os espaços da COP 30, para construir agendas que vão além da COP 30, e para que os olhos das nações se voltem para este pedaço do mundo”, disse Lúdio.
Com o tema “Vozes do Pantanal – Rio Paraguai/Pantanal vivo”, a audiência foi na Secretaria de Turismo e Cultura (Sicmatur) de Cáceres e compôs a programação da COP Pantanal, encontro ambiental idealizado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), alinhado à agenda internacional da COP30.
A Carta do Pantanal foi construída coletivamente com participação de centenas de pessoas, elencando as ameaças, as fraquezas, as forças e as oportunidades do Pantanal. O documento será entregue à ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, durante a COP 30. “A construção da carta usou método do planejamento participativo estratégico para orientar o caminho da defesa do Pantanal, para alcançar a COP e as autoridades e instituições que estão lá. O Pantanal é um bioma muito sensível, porque tudo o que acontece no Cerrado e na Amazônia se reflete no Pantanal, que recebe as águas dos rios que nascem no Cerrado e das chuvas que se formam na Amazônia”, completou Lúdio.
“A Carta do Pantanal é um sonho escrito a muitas mãos, por quase 500 pessoas, pensada dentro da estrutura das universidades e com participação popular. Ela vai dar visibilidade às necessidades do Pantanal. Chamamos as pessoas para agir e fazer os enfrentamentos necessários. Queremos o Pantanal por inteiro e não pela metade”, acrescentou Ernandes Sobreiro, um dos organizadores da COP Pantanal.
A audiência pública teve participação de comunidades tradicionais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, estudantes, pesquisadores, cidadãos, instituições e órgãos públicos. Além dos debates sobre o Pantanal, foram realizadas apresentações culturais, místicas e cantos feitos pelos povos que habitam as margens do Rio Paraguai e seus afluentes, como os indígenas Balatiponé de Barra do Bugres e o grupo de siriri Bacuri Livramentense, além dos comitês populares de defesa dos rios do Pantanal.
A Carta do Pantanal pode ser lida e assinada neste link.
Botelho destaca protagonismo da Assembleia na construção de creches em Mato Grosso
Durante a sessão plenária desta quarta-feira (12), o deputado estadual Eduardo Botelho (União) destacou, em discurso na tribuna, o protagonismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na defesa da construção de creches no Estado. A fala ocorre às vésperas do evento promovido pelo Governo de Mato Grosso, que será realizado nesta sexta-feira (14), na Arena Pantanal, para assinatura de convênios com 30 municípios visando à iniciação e retomada das obras de creches.
Botelho lembrou que o projeto nasceu dentro da Assembleia e enfrentou resistência no início. “O governo está fazendo um grande evento sexta-feira (14) e vai assinar convênios para creches. Esse trabalho saiu da Assembleia Legislativa, daí eu falo para vocês da importância que os deputados têm. Houve resistência do governo para fazer esse empreendimento, agora está se fazendo. É um trabalho que foi duramente defendido pela Assembleia, junto com o Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim que deu todo o suporte para nós. Nós fizemos essa briga, e conseguimos colocar no orçamento. O veto dessa Casa foi derrubado. Isso mostra a importância e a força do Parlamento quando os deputados se mantêm unidos na defesa de projetos importantes para a sociedade”, afirmou Botelho.
A deputada Janaína Riva (MDB) reforçou o reconhecimento à atuação do Parlamento e ao ex-presidente da Assembleia. Segundo ela, a pauta das creches foi defendida de forma contínua nos últimos dois anos, garantindo que os recursos fossem incluídos no orçamento estadual. “Deputado Botelho, parabenizo Vossa Excelência porque, enquanto presidente, o senhor conduziu esse debate sobre as creches no estado de Mato Grosso. Me lembro que quem sempre esteve ao nosso lado representando o Tribunal de Contas foi o conselheiro Antônio Joaquim, inclusive liderando o Gabinete de Articulação para Efetivação das Políticas de Educação (Gaepe-MT), dentro do TCE, que debate a educação mato-grossense. O levantamento feito mostrou que mais de 10 mil crianças em idade de creche estão fora desse ambiente de segurança educacional. Na época, citamos o exemplo do Pará, que iniciou a construção das creches com recurso estadual, sem esperar o governo federal”, destacou Janaína.
A deputada também ressaltou o impacto social da iniciativa, principalmente para as mulheres trabalhadoras. “Não existe mulher livre se ela não tiver o poder público ao seu lado, amparando seus filhos e preservando a integridade física dessas crianças. A maioria dos casos de violência sexual e física contra crianças acontece dentro de casa ou em ambientes informais, quando a mãe não tem uma creche para deixá-las e precisa trabalhar para sustentar sua família. As creches são fundamentais para Mato Grosso”, afirmou.
O evento do Governo do Estado, marcado para sexta-feira (14), às 8h, no setor Oeste da Arena Pantanal (Portão A), formalizará o repasse de recursos para 30 municípios, que irão iniciar ou retomar as obras de creches, uma conquista construída a partir da articulação política da Assembleia Legislativa, sob a liderança de Eduardo Botelho e com o apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado.
Executor e mandantes de duplo homicídio no Shopping Popular são condenados a mais de 70 anos de prisão
Três envolvidos em um duplo homicídio, ocorrido em novembro de 2023 no Shopping Popular de Cuiabá, foram condenados por homicídio...
Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva contra condenado por tráfico de drogas
A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um homem, de 32 anos, decorrente de condenação transitada em...
Polícia Civil prende homem que pulou o muro e invadiu a casa da ex-companheira
Um homem investigado por violência doméstica foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (13.11), no município de Nortelândia....
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
