Connect with us

MATO GROSSO

Visitas técnicas da Seduc a escolas reforçam diálogo com professores e alunos

Publicado em

16/10/2025

A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realiza, até esta sexta-feira (17.10), a 9ª etapa do programa Giro pelas Escolas MT, com uma agenda de visitas técnicas em escolas estaduais e municipais de Primavera do Leste e Campo Verde.

O objetivo é fortalecer o diálogo com gestores, professores e estudantes por meio da escuta ativa, instrumento essencial para aprimorar a gestão e o processo de aprendizagem.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, participa pessoalmente das visitas, que incluem reuniões de trabalho, encontros com equipes gestoras e conversas com a comunidade escolar.

Nesta etapa, estão sendo visitadas as escolas estaduais Maria Sebastiana Local (em obra), Cremilda Vianna, Maria Sebastiana, Militar Tiradentes 2º Sgt PM Weliton Pereira Duarte, Cívico-Militar Sebastião Patrício, Cívico-Militar e ETI Alda Scopel, Getúlio Vargas, Escola Municipal Paulo Freire e Waldemon Moraes Coelho (em obra).

Segundo o secretário, o Giro pelas Escolas tem se consolidado como um espaço de diálogo e construção coletiva, aproximando a gestão da realidade das salas de aula.

“Estamos ouvindo quem vive o dia a dia da escola. Essa escuta qualificada é o que nos permite direcionar os investimentos para onde eles realmente fazem diferença: na aprendizagem dos estudantes e no bem-estar de toda a comunidade escolar”, afirmou Alan Porto.

Desde o início de 2025, o giro já percorreu as diretorias regionais de Matupá, Barra do Garças, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Rondonópolis, Confresa, Alta Floresta e Juína, alcançando centenas de profissionais e estudantes em todo o estado.

As próximas etapas estão previstas para os polos de Sinop, Diamantino, Cáceres e na Direção Metropolitana de Educação, em Cuiabá.

“A educação se transforma quando o diálogo é constante. É ouvindo, visitando e compartilhando experiências que fortalecemos o aprendizado e o futuro da rede pública de Mato Grosso”, finaliza Alan Porto.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

MATO GROSSO

Seplag abre inscrições para a palestra Medidas Protetivas e Violência Doméstica

Published

30 minutos atrás

on

16/10/2025

By

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a palestra “Medidas Protetivas e Violência Doméstica”, que integra a programação da campanha Outubro Rosa. São oferecidas 500 vagas, destinadas às servidoras públicas do Poder Executivo Estadual.

As inscrições são gratuitas, realizadas de forma online, e estarão disponíveis até o dia 27 de outubro de 2025, ou enquanto houver vagas aqui. O encontro será realizado na modalidade Ensino a Distância (EaD), no dia 31 de outubro, das 8h às 12h.

A palestra será ministrada por Jamille Adamczyk e também pela delegada da Polícia Civil, Jannira Laranjeira, que destaca a importância do tema:

“As medidas protetivas são o instrumento mais eficaz para romper o ciclo da violência e preservar a vida da mulher. É fundamental que cada servidor compreenda seu papel na aplicação da lei e na rede de proteção. A informação e a sensibilidade no atendimento fazem toda a diferença. Quando o Estado acolhe e protege, ele salva vidas”, afirmou a delegada.

O link de acesso à atividade será enviado no dia 29 de outubro para o e-mail e/ou telefone cadastrados no momento da inscrição. As participantes que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária e realizarem as atividades previstas receberão certificado de conclusão.

A confirmação da inscrição será encaminhada por e-mail e/ou WhatsApp próximo à data de início da atividade. Por isso, é essencial que as interessadas mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.

*Com supervisão de Giordanna Santos

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

MATO GROSSO

Governo de MT prorroga até 2028 benefício fiscal que isenta IPVA de veículos novos

Published

30 minutos atrás

on

16/10/2025

By

A redução na base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que isenta o pagamento do tributo no primeiro emplacamento de veículos novos adquiridos em concessionárias estabelecidas em Mato Grosso, foi prorrogada por mais três anos. O benefício fiscal, que encerraria em dezembro deste ano, passa a vigorar até 31 de dezembro de 2028.

De acordo com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), esse é um dos incentivos que vem sendo prorrogado sucessivamente, devido ao impacto positivo para o cidadão e para a economia local. A medida reduz a carga tributária do IPVA e estimula o consumo dentro do Estado, promovendo a geração de empregos e o fortalecimento do setor automotivo.

A isenção é concedida automaticamente, a partir da emissão e registro da nota fiscal eletrônica. Para manter o benefício, o veículo deve permanecer registrado em Mato Grosso pelos dois anos seguintes à aquisição.

Caso o proprietário transfira o veículo para outra unidade da federação antes do prazo, deverá pagar o IPVA proporcional corrigido. Nesses casos, é necessário formalizar solicitação à Sefaz para que os débitos sejam lançados e, após o recolhimento dos valores, o veículo será liberado para transferência.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem buscar orientações nos canais de atendimento disponíveis no site da Sefaz.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o autor de uma série de furtos qualificados e tentativas de invasões em...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil prende foragido do Paraná que estava se escondendo em Guarantã do Norte

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão contra um homem, de...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil e PRF apreendem 485 tabletes de maconha que eram transportados na BR-163 em Rondonópolis

Quatrocentos e oitenta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (16.10), em uma ação da Polícia...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262