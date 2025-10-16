Visitas técnicas da Seduc a escolas reforçam diálogo com professores e alunos

A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realiza, até esta sexta-feira (17.10), a 9ª etapa do programa Giro pelas Escolas MT, com uma agenda de visitas técnicas em escolas estaduais e municipais de Primavera do Leste e Campo Verde.

O objetivo é fortalecer o diálogo com gestores, professores e estudantes por meio da escuta ativa, instrumento essencial para aprimorar a gestão e o processo de aprendizagem.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, participa pessoalmente das visitas, que incluem reuniões de trabalho, encontros com equipes gestoras e conversas com a comunidade escolar.

Nesta etapa, estão sendo visitadas as escolas estaduais Maria Sebastiana Local (em obra), Cremilda Vianna, Maria Sebastiana, Militar Tiradentes 2º Sgt PM Weliton Pereira Duarte, Cívico-Militar Sebastião Patrício, Cívico-Militar e ETI Alda Scopel, Getúlio Vargas, Escola Municipal Paulo Freire e Waldemon Moraes Coelho (em obra).

Segundo o secretário, o Giro pelas Escolas tem se consolidado como um espaço de diálogo e construção coletiva, aproximando a gestão da realidade das salas de aula.

“Estamos ouvindo quem vive o dia a dia da escola. Essa escuta qualificada é o que nos permite direcionar os investimentos para onde eles realmente fazem diferença: na aprendizagem dos estudantes e no bem-estar de toda a comunidade escolar”, afirmou Alan Porto.

Desde o início de 2025, o giro já percorreu as diretorias regionais de Matupá, Barra do Garças, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Rondonópolis, Confresa, Alta Floresta e Juína, alcançando centenas de profissionais e estudantes em todo o estado.

As próximas etapas estão previstas para os polos de Sinop, Diamantino, Cáceres e na Direção Metropolitana de Educação, em Cuiabá.

“A educação se transforma quando o diálogo é constante. É ouvindo, visitando e compartilhando experiências que fortalecemos o aprendizado e o futuro da rede pública de Mato Grosso”, finaliza Alan Porto.

