Vitrine do mangalarga marchador no Sul de Minas

A Expo Brasileira do Criador – Mangalarga Marchador, edição 2022, começou na quarta-feira (22) e já é um sucesso. A mostra, com mais de 450 animais de 98 expositores, tem exemplares de destaque da raça, de 12 estados e do Distrito Federal. A Expo Brasileira do Criador vai até domingo, dia 27, com julgamentos de todas as categorias de animais (veja programação aqui).

O evento é o segundo maior do país para o Mangalarga Marchador, atrás apenas da Exposição Nacional. A iniciativa é do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha, como apoiador e proprietário do Parque de Exposições; e do Núcleo dos criadores da raça no Sul de Minas da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM). O Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos está presente na Expo Brasileira do Criador, com estande preparado para atender aos produtores rurais da região.

“Temos o grande prazer de receber a família do Mangalarga Marchador aqui no Parque de Exposições para mostrar um pouco de todo o potencial desta raça.”

Arnaldo Bottrel Reis, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha e da Comissão Técnica de Café do Sistema FAEMG

“Tenho certeza de que será mais um grande evento desta raça que só cresce e na qual temos grandes amigos.”

Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAEMG

Veja o vídeo com o convite do presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Varginha, Arnaldo Bottrel Reis: