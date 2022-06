‘Viva o Feriado em Cuiabá’ começa na quarta-feira (15); veja os locais que ocorrerão eventos culturais, gastronômicos e artísticos

O projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’ terá sua primeira edição neste feriado prolongado do dia 16 (Corpus Christi). A abertura da programação correrá no dia 15 (quarta-feira), no SESC Arsenal com o evento da ‘Semana da Índia em Cuiabá’. O prefeito Emanuel Pinheiro e o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, participarão da abertura do evento marcado para acontecer às 19h. A realização desta extensão programação é idealizada pelas Secretárias de Turismo; Cultura Esporte e Lazer; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e demais parceiros.

Durante cinco dias, a população terá apresentações culturais, exposições culturais e artísticas sobre o país indiano e também sobre Mahatma Gandhi. Aulas gratuitas de Yoga, exibição de filmes e comidas típicas daquele país também estarão disponíveis.

O secretário de Turismo da capita, Zito Adrien, destaca que o festival ‘Semana da Índia’ em Cuiabá é o início do projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’, que visa movimentar a cidade em feriados prolongados com a abertura do comércio em geral, bares, restaurantes, pontos turísticos e outros. Como parte da programação, será realizado evento gastronômico na Orla do Porto e também feira de artesanato, apresentações, shows e recreação para a criançada.

Já na Praça da Mandioca, na sexta-feira (17), será realizada uma grande festa junina. E no sábado (18), ocorrerá o Samba da Mandioca. Ambos eventos serão realizados a partir das 17h com a previsão de término às 22h. AO FINAL DA MATÉRIA BAIXE O PDF COM A PROGRAMAÇÃO COMPLETA.

O projeto ‘Viva o Feriado Cuiabá’ pretende focar nos feriados prolongados, aqueles que, praticamente, deixam Cuiabá ‘vazia’. A ideia é fazer com que a cidade se torne um local agradável para e com agenda comercial, cultural, gastronômica e turística e irá proporcionar um aumento significativo no consumo, junto aos setores de comércio, bens e serviços, bem como criar inúmeras possibilidades de entretenimento, cultura, gastronomia, conhecimento, religiosidade e lazer para a população local e também aos turistas.

“A cidade fica silenciosa, com grande parte do comércio e prestadores de serviços fechados e o que gera prejuízos financeiros aos setores já tão penalizados por causa da pandemia. A Prefeitura de Cuiabá em diálogo com as principais entidades de classe presentes no município para a realização deste projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’. Em parceria entre o poder público, iniciativa privada e instituições, vamos juntos oferecer uma programação intensa, de alta qualidade, que trará uma grande movimentação comercial, cultural, gastronômica e turística para Cuiabá e seu entorno”, comentou o secretário de Turismo, Zito Adrien. Leia mais: Projeto Cultura em Ação leva circo, teatro e outras atividades gratuitas ao Parque das Águas

São parceiros do evento: