VLT Cuiabano avança: Prefeito se reúne com o ministro Alexandre Padilha e agenda apresentação presencial do projeto ao Ministério das Cidades

“O VLT Cuiabano avança, pois, como costumo afirmar, Cuiabá não pode parar. Nesta quinta-feira (11), após um produtivo diálogo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já agendamos uma reunião no Ministério das Cidades. Nos próximos dias, eu e a equipe responsável pela elaboração do projeto do novo modal do VLT de Cuiabá faremos uma apresentação presencial aos técnicos do Ministério das Cidades, mais precisamente ao Secretário Executivo, senhor Hildo Rocha – coordenador do PAC no Ministério das Cidades – e ao secretário Nacional de Mobilidade Urbana, bem como ao Diretor de Infraestrutura de Mobilidade Urbana, além de outros técnicos daquele ministério”. A informação foi compartilhada pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que se encontra em Brasília para uma série de reuniões visando o crescimento da capital mato-grossense. Junto com o vice-líder do Governo Lula, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho), o prefeito destaca o comprometimento do governo federal com ações que fortaleçam a cidade.

“Esta semana tem sido produtiva, com agendas intensas em prol de nossa Cuiabá. Não há dúvidas de que o VLT tornará mais eficiente a prestação dos serviços de transporte coletivo por meio da rede integrada, além de preservar a qualidade ambiental, controlando os níveis de poluição atmosférica e sonora”, declarou o deputado federal Emanuelzinho.

No último dia 8 de janeiro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, gravou um vídeo para a população cuiabana abordando as melhorias buscadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro para a capital mato-grossense, enfatizando a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT e reforçou o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no crescimento da cidade.

O projeto para a implantação do modal segue as especificidades do edital do Novo PAC Mobilidade Urbana, garantindo o investimento federal para transportes de alta e média capacidade, incluindo metrôs, trens urbanos e VLTs.

Nesta semana, o prefeito revelou que o projeto do VLT Cuiabano está pré-selecionado para ser uma das obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e que dará andamento aos trâmites para licitar a obra do modal. Segundo Pinheiro, a nova proposta está estimada em R$ 4.968.750 (quatro bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões e setecentos e cinquenta reais) e contará com novos trechos que ampliarão o projeto inicial.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT