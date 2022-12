Você sabia que o smartwatch faz monitoramento corporal?

Por Lucas Bertolin*

Posso dizer com propriedade, percorrer o interior de Mato Grosso com as Campanhas de Prevenção do Hospital de Câncer de MT tem me mostrado o quanto estar próximo do paciente é essencial e pode salvar vidas. Todos sabem que muitos municípios e distritos não têm médicos especialistas, principalmente em oncologia, urologia e bucomaxilofacial, então campanhas como as realizadas são primordiais.

Tenho falado muito sobre a questão do diagnóstico precoce e o quanto ele é definidor para o tratamento e mesmo a cura. Na verdade, é frustrante quando atendemos um paciente em fase metastática, porque estudamos tanto, é tanta dedicação para atingirmos a um único propósito que é salvar vidas. E nas campanhas que realizamos no interior, muitas vezes, atendemos pacientes com casos muito avançados.

Mas, mesmo assim, prefiro ver pelo lado bom, porque isso significa que a partir do encontro entre mim (o médico) e o paciente, o futuro daquelas pessoas pode mudar. Com as campanhas também temos a possibilidade de rastrear, ainda no início, qualquer indício de lesão e encaminhar este paciente ao HCanMT.

Outra boa notícia que tenho percebido é que as pessoas, cada vez mais, têm procurado atendimento. Sem dúvida, com muito trabalho das equipes de saúde dos municípios, a informação tem sim alcançado a ponta, e no caso do câncer ela é essencial. As campanhas facilitam ao levar o atendimento especializado a essas pessoas, que agora não precisam deslocar grandes distâncias para realizarem um exame ou mesmo pagar pela consulta.

E com a campanha de prevenção, e agora com a Unidade Móvel de Saúde, além do atendimento, as pessoas realizam exames de última geração. A nossa mamografia é igual a de grandes centros como a capital, no mesmo dia sai o resultado e com isso conseguimos diagnosticar qualquer lesão de mama. O mesmo acontece com o exame de PSA, que é colhido in loco e o resultado é momentâneo, permitindo definir aqueles pacientes que têm que fazer biópsia ou serem encaminhados para o HCanMT com urgência.

O rastreio anual é essencial, porque infelizmente ainda não existe uma “bola de cristal” que possa definir o aparecimento da patologia. A maneira de mandar a doença “embora” é ficar de olho nela. Sabe aquela frase? “quem procura acha”. Pois então, ainda bem que acha. Tratamento precoce salva vidas, principalmente em pacientes com câncer.

Posso dizer que nos deslocamos a longas distâncias para proporcionar o melhor atendimento e somos recebidos com muito carinho, com muito amor. A forma que temos de retribuirmos é com o nosso conhecimento, fazendo um bom atendimento e estando perto do paciente. Na verdade, a campanha é uma grande retribuição à sociedade, por todas as doações recebidas.

Eu amo estar no interior levando saúde, é uma das coisas que mais me dá prazer, porque consigo ver a importância do nosso trabalho, o quanto as pessoas precisam da gente. Nada mais gratificante que o abraço, a gratidão, aquele paciente que você conversou, diagnosticou no início, acompanhou a trajetória, operou e lá no final toca o sino, ele nunca mais vai esquecer do seu nome, nunca mais vai esquecer de você.

Se dedicar ao paciente muda a história dele, e a nossa também.

* Cirurgião Oncológico no Hospital de Câncer de Mato Grosso, da Oncolog e do Consórcio de Saúde da Região do Vale do Peixoto.