Volume de etanol exportado cai em maio

A semana começou com recuou para os preços futuros do milho, com as principais cotações ficando entre os R$90 e R$ 98, o vencimento de julho ficou cotado a R$ 90,30, com desvalorização de 0,97%.

O de setembro ficou valendo R$ 93,54, com queda de 0,47%. Já o de novembro foi negociado a R$95,55 com baixa de 0,78% e o de janeiro de 2023 teve valor de R$ 98,50, com perda de 0,86%.

Fonte: Agroplus.tv