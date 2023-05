“Vou levar o curso para a minha vida através do meu currículo”, diz aluno formado pelo Recytec

Apoiar o trade turístico, oferecer condições para fomentar a retomada das atividades turísticas no Estado, melhorar a infraestrutura e apoiar o desenvolvimento do setor é o principal objetivo da Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, instituição financeira do Governo do Estado, durante todos os dias de programação da Feira Internacional do Turismo – Fit Pantanal 2023, que encerra neste domingo (07.05), com uma vasta programação cultural, gastronômica com entrada gratuita.

Com um estande de negócios, a Desenvolve MT presta atendimento aos empresários que buscam aprimorar a sua empresa, por meio de linhas de crédito do Governo de Mato Grosso.



Desde a abertura da feira, diversos empreendedores de Cuiabá e interior de MT, como Cocalinho, Vila Bela da Santíssima Trindade, Várzea Grande e Nobres visitaram o estande em busca de informações, conhecendo os produtos, conversando sobre investimento para o setor de turismo e sobre melhoria nos estabelecimentos para proporcionar um experiência aconchegante ao turista que visita Mato Grosso.

Como é o caso do empresário Jonathas Bidon, da Nature MT, uma agência de ecoturismo que trabalha oferecendo expedições para diversos lugares turísticos em Mato Grosso, entre eles Nobres, Chapada dos Guimarães, Barra do Garças e Campo Novo dos Parecis.

“Estamos em busca de investimentos para fomentar a nossa empresa. E quando vimos o estande do Governo, fiquei curioso e vim atrás das oportunidades para conhecer as linhas de crédito que encaixam com o nosso negócio”, relatou o empresário.

O município de Jaciara, que também está na FIT Pantanal apresentando as belezas turísticas, movimentou o estande da Desenvolve MT, levando os empreendedores para conhecer os produtos, e as possibilidades de investimentos e fortalecimento do turismo na região, como os empresários do Vale do Chico e do Cânions das Índias, atrativos turísticos muito procurados pelos turistas.

Durante a Fit Pantanal, a Desenvolve MT teve a oportunidade de conversar com os gestores municipais, que puderam conhecer o funcionamento da agência, além de informar como o município pode ser parceiro e fomentar a economia local com as linhas de crédito.

A equipe da agência visitou e conversou com os agricultores familiares que estão com o estande na Fit Pantanal comercializando produtos de diversos lugares de Mato Grosso, apresentando a Desenvolve MT e os produtos disponíveis para apoio ao fomento da agricultura.

Os deputados Janaína Riva e Carlos Avalone, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e Felipe Wellaton, secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, prestigiaram o estande levando empreendedores e fazendo visitas.

A FIT Pantanal reúne expositores de 38 municípios de Mato Grosso e outros três países – Bolívia, Paraguai e Peru, além de operadores de turismo, entidades e artesãos, totalizando 89 estandes no evento.

A Feira começa neste domingo às 14h e vai até às 22h com show de encerramento da dupla Nico e Lau e uma programação diversificada, com apresentações culturais e show regional, além de um espaço gastronômico com diversos bares e restaurantes à disposição do visitante.

Para o presidente interino, Willian Moraes, é uma grande oportunidade para o empresário do turismo, a FIT Pantanal mostrou a importância que o turismo tem no cenário nacional, e Mato Grosso é um pólo importante.

“O Governo de Mato Grosso, por meio da Desenvolve MT, é parceiro do empreendedor do turismo. Estamos na feira para entender as dificuldades e os anseios dos empresários, para que de certa forma possamos ajudá-los a enfrentar a retomada nos pós pandemia, com o crédito mais atrativo com uma taxa de juros abaixo do mercado”, ressaltou.

A Fit Pantanal é uma realização do Governo de Mato Grosso com o Sistema Fecomércio, apoio institucional da Assembleia Legislativa e outras entidades ligadas ao turismo.

Crédito para o turismo

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado – oferece um programa exclusivo para fomentar o turismo em Mato Grosso, em especial os municípios que têm potencial de desenvolvimento no setor.

Desenvolve Turismo dispõe de linha de crédito para microempreendedor individual (MEI), micro e pequenas empresas do segmento que possuem o registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Governo Federal (Cadastur), com valores entre R$ 20 mil e R$ 1 milhão.

Durante a pandemia, as linhas de crédito colocadas à disposição pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Desenvolve MT, foram grandes aliadas dos empreendedores, para que pudessem manter seu negócio funcionando, garantindo emprego e renda para as famílias.