Vuolo avalia implantação de estacionamento rotativo como benéfico para condutores e comércio local

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite chegou ao fim no dia 30 de setembro e menos da metade do público previsto recebeu a dose de reforço em Cuiabá. Das 35.892 crianças de 1 ano a menores de 5 anos, apenas 11.746 foram vacinadas, conforme registrado até o momento. Isso representa 32,73% do público correspondente. Agora, somente as vacinas do calendário vacinal estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá.

ELIANA BESS – “Acabou a vacinação contra a Poliomielite na idade de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Mas, as unidades de saúde seguem ofertando as doses para a atualização da caderneta em conformidade com o calendário vacinal da criança”, destacou a responsável técnica da vacinação, Nágila da Costa Rocha.

Em relação a baixa procura, Nágila acredita estar associada à descrença dos pais e responsáveis de que a paralisia infantil possa ressurgir. “A doença está erradicada no Brasil, mas não cansamos de lembrar que o vírus circula e só a vacina protege. Daí o esforço dos governos Federal e Municipal em ampliar a cobertura vacinal. Mas a conscientização é dos responsáveis, considerando a idade desse público. A dose de reforço é justamente para reforçar a imunização contra a doença”, explicou a RT.

“ Intensificamos a vacinação com ações, em CMEI por exemplo em um único dia vacinamos mais crianças do que na unidade de saúde, no segundo dia D, em 20 de setembro”, explicou Iolazil Rodrigues Reis, enfermeira da UBS Cidade Alta. No caso, os pais foram consultados antecipadamente pelas equipes de vacinação da SMS mediante pedido de autorização para vacinar.

Na zona rural, que envolve as UBS’s Nossa Senhora da Guia, Aguaçú, Rio dos Peixes e extensões, Coxipó do Ouro, Barreiro Branco e Coivaras, segundo a coordenadora das unidades Rurais, Marinete de Oliveira Ribeiro, a cobertura vacinal chegou a 80%. No entanto, as equipes exerceram um papel fundamental para vacinar o maior número possível de crianças, indo de casa em casa.

ESFORÇOS

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação teve início em 15 de agosto para terminar em 09 de setembro, mas foi prorrogada até o dia 30. O foco da multivacinação era a atualização da caderneta até os menores de 15 anos. Nesse período a Secretaria Municipal de Saúde realizou dois dias D nas Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá e da área Rural, para facilitar aos responsáveis que não poderiam levar as crianças durante a semana. As cinco unidades que atendem em horário estendido até as 20h, sendo as UBS’s Cidade Verde, Tijucal, Parque Ohara, CPA I e Ilza Terezinha Picolli também estavam vacinando contra a Poliomielite e as da multivacinação.

Com o fim da Campanha Nacional de Vacinação, seguem disponíveis nas unidades de saúde de Cuiabá apenas as doses previstas conforme o calendário vacinal da criança, das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Nas unidades de horário estendido vai até as 20h, também de segunda a sexta-feira.

Na UBS Grande Terceiro e Centro de Saúde Ana Poupina não há vacinação.