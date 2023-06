Webinar aborda regulação de desmatamento da União Europeia e impactos na exportação brasileira

O objetivo do webinar é analisar como o Deforestation Regulation irá afetar a exportação de produtos agropecuários do Brasil.

O Centro de Estudos do Agronegócio (FGVAgro) da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP) realiza um webinar sobre regulação de desmatamento da União Europeia. Aberto ao público, o evento será realizado no dia 13 de junho, às 10h e será exibido ao vivo no canal da FGV no YouTube.

FGV – O objetivo do webinar é analisar como o Deforestation Regulation irá afetar a exportação de produtos agropecuários do Brasil e o que esperar dessa restrição ambiental ao comércio no Direito Internacional.

O evento contará com as palestras de: Rodrigo Lima, sócio-diretor Agroicone, doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; e Natascha Trennephol, sócia do escritório Trennepohl Advogados, doutora em Direito pela Humboldt-Universität zu Berlin na Alemanha e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Já a moderação ficará por conta de Leonardo Munhoz, pesquisador do Observatório de Bioeconomia da FGV.

Os interessados em participar devem se inscrever neste link.