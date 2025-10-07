Política
Wilson Santos assegura R$ 2 milhões para fortalecer a saúde em Cuiabá
A emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada à conclusão das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São João Del Rey, em Cuiabá, foi o principal assunto tratado, nesta segunda-feira (6), entre o deputado estadual Wilson Santos (PSD) – autor da emenda – e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona.
Durante o encontro, a gestora municipal agradeceu o apoio e destacou a expectativa para a liberação dos recursos que permitirão o início das obras de reforma e conclusão da unidade. Segundo ela, a Secretaria de Saúde está elaborando um plano de ação voltado à retomada e reforma de unidades de saúde da capital.
Wilson Santos relembrou a visita que realizou junto de Carmona, em setembro de 2023, em que testemunharam a situação da estrutura abandonada da UBS do São João Del Rey. Neste período, Danielle atuava como interventora estadual da saúde de Cuiabá, durante a intervenção do Governo do Estado no sistema municipal.
“Na época, fizemos o convite à Danielle, então interventora, para visitar a unidade que estava completamente abandonada, tomada pelo mato e lixo, onde deveria funcionar o atendimento médico e odontológico. Foi naquela ocasião que constatamos a urgência da obra e destinamos R$ 2 milhões para a sua reforma. Ficamos satisfeitos em colaborar para que a população daquela região – com mais de 10 mil famílias – tenha acesso a uma estrutura de saúde digna”, afirmou o parlamentar.
Em março deste ano, Wilson Santos formalizou a destinação da emenda junto ao prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL). A unidade, cujas obras começaram em 2017, deve finalmente ser concluída com os recursos, permitindo melhorias significativas na estrutura física e garantindo melhor atendimento à população do bairro São João Del Rey e entorno.
Fonte: ALMT – MT
Política
Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite encerra atividades com resultados e experiências internacionais
A Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) encerrou suas atividades nesta segunda-feira (6) com a apresentação de resultados e relatos de produtores de queijo que participaram, em setembro, do Mundial de Tours, na França, um dos principais concursos internacionais do setor. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae/MT, teve como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do queijo artesanal no estado, trazendo referências em técnicas, tecnologias e estratégias de valorização do produto.
O coordenador da Frente, deputado Gilberto Cattani (PL), destacou que a missão internacional reforçou a importância de diferenciar a realidade dos pequenos produtores artesanais das grandes indústrias de laticínios. “Não se pode comparar um produtor de queijo artesanal a uma grande indústria como a Parmalat. Nossa legislação precisa reconhecer essa diferença. A missão à França mostrou que é possível produzir com simplicidade e qualidade, fortalecendo o cooperativismo e valorizando o produto direto da fazenda. Esse é o aprendizado que queremos incorporar às nossas leis”, afirmou o parlamentar.
O diretor técnico do Sebrae/MT, André Schelini, explicou que a viagem internacional foi viabilizada graças ao sucesso do concurso “Queijo Mato Grosso”, que premia a qualidade e a diversidade dos queijos e derivados lácteos produzidos no estado, e ao contínuo trabalho de profissionalização da cadeia produtiva. Segundo ele, dez queijeiros participaram da missão e alguns deles foram premiados. “O Sebrae continuará oferecendo suporte aos produtores, com foco em melhorias no produto, design, embalagem e tecnologia, visando ampliar a competitividade e o acesso ao mercado”, afirmou.
Entre os participantes, a produtora Larissa Barbosa, de Nossa Senhora do Livramento, conquistou medalha de bronze com o Queijo Rubi da Cartucheira. Ela iniciou a produção em 2020, durante a pandemia, para evitar o desperdício de leite, e hoje acumula prêmios nacionais e internacionais. Na França, Larissa observou práticas de produção mais natural e simples, que pretende aplicar em Mato Grosso. “Visitamos produtores que fabricam queijos excepcionais diretamente na fazenda. Isso nos inspira a simplificar nosso sistema produtivo, facilitando certificações e regularizações. Também vimos a força do cooperativismo, que beneficia toda a cadeia: o produtor, o comerciante e o consumidor final”, relatou.
Entre os avanços alcançados pela Frente Parlamentar, Cattani destacou a criação do índice do leite cru, que valoriza a produção leiteira, além de leis que incluíram o queijo na cesta básica e o leite na merenda escolar. Ele ressaltou ainda a distribuição de equipamentos de irrigação para as propriedades, medida considerada fundamental para aumentar a produtividade. “Algumas iniciativas enfrentaram desafios, mas seguiremos reapresentando projetos que consolidem a produção em Mato Grosso”, acrescentou.
O balanço das atividades da Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite será apresentado em relatório na sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (8), reunindo os resultados obtidos e apontando novas propostas em defesa dos produtores artesanais de leite e queijo do estado.
Fonte: ALMT – MT
Política
ALMT recebe Estatuto do Pantanal e reforça compromisso com políticas sustentáveis para a região
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), recebeu, nesta segunda-feira (6), a íntegra do Estatuto do Pantanal (Lei 15.228/2025), que estabelece normas para o uso, a conservação, a proteção e a recuperação do bioma. A entrega simbólica foi feita pelo senador Wellington Fagundes (PL), autor da proposta.
O Estatuto do Pantanal foi sancionado pelo governo federal e publicado no Diário Oficial da União da última quarta-feira (1º) e se aplica às áreas do bioma localizadas tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul.
Na ocasião, Max Russi destacou a relevância da nova legislação para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Pantanal, conciliando preservação ambiental com geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Ressaltou ainda os trabalhos realizados pelas comissões de Meio Ambiente e de Indústria, Comércio e Turismo, que contribuíram para a elaboração do estatuto.
“O Pantanal é um patrimônio de Mato Grosso e precisa ser cuidado. A Assembleia Legislativa sempre esteve presente nos momentos em que o bioma precisou de apoio e continuará atuando para garantir sua preservação e valorização. Com o fortalecimento trazido pelo estatuto, temos agora condições de avançar ainda mais nas políticas públicas voltadas à região”, declarou.
O senador Wellington Fagundes afirmou que o texto foi elaborado “a muitas mãos”, com colaboração do Senado Federal, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, da sociedade pantaneira e de mais de 50 instituições. “Tudo isso foi feito com esforço conjunto, ouvindo a sociedade e o homem pantaneiro”, disse.
Segundo ele, a norma marca o encerramento de um período de incertezas jurídicas e abre espaço para novos financiamentos e a implementação de políticas públicas permanentes. “O homem pantaneiro foi abandonado à própria sorte. Sem uma legislação clara, tudo o que ele fazia podia ser considerado crime. Agora, com o Estatuto do Pantanal, temos uma lei que garante segurança jurídica. O Pantanal tem lei, já sancionada, e junto com a Assembleia vamos aprimorar a legislação estadual onde for necessário”, frisou.
Fagundes destacou ainda a criação do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e defendeu a necessidade de assegurar infraestrutura básica, como energia, telecomunicação, saneamento, educação e saúde à região.
“A Energisa está em processo de renovação da sua concessão e tem a obrigação de investir. Já temos um projeto chamado “Pantanal Iluminado”, que tem como objetivo levar energia trifásica e sistemas de energia solar para a região. O Pantanal não pode continuar isolado”, concluiu.
Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da ALMT, o deputado Chico Garnieri (PRD), reforçou a necessidade de levar energia trifásica às comunidades pantaneiras e defendeu o fortalecimento do turismo pantaneiro e do etnoturismo no estado.
“A região do Pantanal abriga comunidades indígenas e quilombolas com potencial de atuação no turismo, além das Instâncias de Governança Regional (IGRs), que oferecem apoio a essa atividade”, salientou.
A reunião também contou com a presença do primeiro-secretário da ALMT, deputado Dr. João (MDB), e da deputada Janaina Riva (MDB), além de empresários e representantes instituições públicas, entidades de ensino e órgãos parceiros envolvidos na elaboração e implementação do Estatuto do Pantanal.
Fonte: ALMT – MT
Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite encerra atividades com resultados e experiências internacionais
Wilson Santos assegura R$ 2 milhões para fortalecer a saúde em Cuiabá
Várzea Grande intensifica fiscalização no Cristo Rei e áreas centrais para garantir acessibilidade
ALMT recebe Estatuto do Pantanal e reforça compromisso com políticas sustentáveis para a região
Escolas da rede municipal vencem etapa estadual do Fetran 2025
Segurança
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, lança, nesta terça-feira (7.10),...
Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende porções de maconha e pasta base em Sinop
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente,...
Polícia Militar prende suspeito de estuprar enteada de 9 anos em matagal
Policiais militares do 16º Batalhão prenderam em flagrante, um homem, de 31 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 9...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil7 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Brasil7 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
Brasil5 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
Brasil5 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Valor da UPF atualizado em outubro de 2025
-
Várzea Grande4 dias atrás
SEM INTERNET