Wilson Santos atende 20 comunidades rurais da Baixada Cuiabana com itens agrícolas cedidos pela Seaf

01/09/2025

O deputado Wilson Santos (PSD) foi recebido pela secretária de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Andreia Fujioka, nesta manhã de segunda-feira (1°), para tratar sobre as principais reivindicações feitas por 20 comunidades rurais pertencentes a nove municípios da Baixada Cuiabana. Prontamente, foi confirmado o atendimento de grande parte dos materiais agrícolas solicitados e que, ainda no decorrer deste ano, serão entregues aos pequenos produtores rurais.

Wilson Santos entregou os ofícios para a Fujioka que, apontou os itens disponíveis e os que estão em processo licitatório ou de fornecimento para atender as comunidades rurais. “Gratidão. Eu vim aqui, conversar com a secretária Andreia e nos recebeu muito bem. Trouxe algumas solicitações de vinte comunidades rurais da Baixada Cuiabana que tenho atuação parlamentar, para que ela, com todo carinho, possa atendê-los. Também, agradeço o governador e vice-governador, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, pelo apoio e trabalho realizado em prol da agricultura familiar de Mato Grosso”, disse o parlamentar.

Dentre os benefícios a serem distribuídos, Andreia confirmou a possibilidade de destinação de calcário, colhedora de forragem, plantadeira, adubadeira de duas linhas, tendas e refrigeradores de 500 litros. Ela também orientou para que os interessados façam o pedido via prefeituras municipais, pois elas serão responsáveis em fazer a cessão de uso para as comunidades rurais. “O pedido do deputado Wilson Santos, com toda certeza será atendido. A Assembleia Legislativa é parceira total. Sempre que precisamos de apoio, nunca deixaram de nos ajudar”, comentou.

Com o cadastramento do pedido feito pelo site da Seaf, a secretária garantiu o atendimento para as comunidades rurais solicitantes que são pertencentes aos municípios de Santo Antônio de Leverger, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, Rosário Oeste, Barão de Melgaço, Sapezal e Chapada dos Guimarães.

Fonte: ALMT – MT

Audiência pública discute agrominerais e política de fertilizantes

1 hora atrás

01/09/2025

O potencial de produção de fertilizantes a partir da mineração no estado foi tema de audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na tarde desta segunda-feira (1). O debate requerido pela deputada estadual em exercício Sheila Klener (PSDB) reuniu representantes do Ministério da Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente (Sema/MT), Serviço Geológico do Brasil, Agência Nacional de Mineração, conselhos federal e regional de Engenharia e Agronomia, entre outros. A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) sediou a discussão.

“Nós precisamos entender a necessidade de buscar uma alternativa aos fertilizantes importados, porque sabemos que Mato Grosso e o Brasil são dependentes internacionalmente. Os agrominerais vêm sendo estudados por vários pesquisadores, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, em Goiás, na UnB [Universidade de Brasília, Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária]. Daí surge uma alternativa, principalmente para a agricultura sustentável e familiar”, argumenta Sheila Klener.

Segundo a parlamentar, esse produto é mais sustentável que os fertilizantes químicos usados atualmente. “Você tem já extraiu a rocha, o bem mineral já está aqui. Então, você faz um reprocessamento dessa rocha, um reprocessamento de algum rejeito dessa rocha e ele pode ser utilizado aqui”, explica.

“Nós temos a possibilidade, a partir do estudo de rochas alcalinas, de gerar aqui no estado fertilizantes de fósforo e fertilizantes de potássio. Esses produtos poderiam não substituir completamente [o importado], mas nós poderíamos gerar uma alternativa ao produtor de Mato Grosso de fertilizantes gerados aqui no estado”, corrobora o pesquisador Francisco Pinho. Na avaliação do estudioso, para esse objetivo avançar é necessário investimento público e também disposição do setor privado.

Foto: GILBERTO LEITE/SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

“O conhecimento geológico é uma coisa cara. Para mapear o estado de Mato Grosso inteiro em busca de rochas alcalinas, é fundamental investimento do Estado, mas falta também um pouco de conhecimento do setor privado. As empresas de mineração no Brasil hoje estão muito focadas em ouro, que é algo que dá lucro imediato em projetos rápidos. Eles ainda não viram um canal dentro dessa parte de fertilização, e é exatamente isso que esse tipo de encontro pode mostrar. Pode mostrar para o investidor privado que é possível mapear, encontrar a rocha alcalina e descobrir um depósito de fertilizante dentro de Mato Grosso”, afirmou.

Na ocasião, a deputada Sheila Klener pediu a criação de um Centro de Tecnologia Mineral em Mato Grosso. A produção de fertilizantes e a pesquisa mineral no estado já estão previstos em lei aprovada no fim do ano passado. O representante do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro, também defendeu a importância de um programa estadual para o desenvolvimento dessa área e aumentar o conhecimento geológico.

A audiência pública fez parte da programação de dois eventos integrados da Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo): Workshop Agrominerais e a Política de Fertilizantes do Brasil e XVIII GEO Políticas: O Setor Mineral e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As discussões seguem até quarta-feira (3).

A dependência de fertilizantes estrangeiros coloca o Brasil em posição de sensibilidade a eventos externos, ressalta o presidente da Febrageo, Caiubi Kuhn . “O cenário se torna crítico em situações de conflito, como o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, ou por causa de crises de câmbio. Nesse evento como um todo, estamos discutindo uma alternativa à importação. O pó da rocha ou a rocha moída, quando aplicada na lavoura, pode fornecer nutrientes, como potássio e fosfato, além de micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Essa técnica, conforme indicam os estudos, tem excelentes resultados agronômicos e ambientais, como o aumento da retenção de CO2 no solo”, sustenta o professor da Universidade Federal de Mato Grosso.

Fonte: ALMT – MT

Bazar Solidário da ALMT promove solidariedade e consumo consciente

3 horas atrás

01/09/2025

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Secretaria de Integração Social e Cidadania (Seisc), realiza no dia 5 de setembro, das 8h às 17h, no foyer do Teatro Cerrado Zulmira Canavarros, a 24ª edição do Bazar Solidário. O evento é uma oportunidade única de unir consumo consciente e solidariedade: quem participa garante produtos de qualidade a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribui para instituições filantrópicas que atendem crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serão mais de três mil itens disponíveis, entre roupas, calçados, brinquedos, bolsas, perfumes, móveis e eletrodomésticos. Os preços variam de R$ 5 a R$ 200, com a possibilidade de parcelamento em até quatro vezes para compras acima de R$ 100. Todas as peças passam por triagem, higienização e, quando necessário, pequenos reparos, garantindo que cheguem ao público em ótimo estado. “Nossa ideia é oferecer produtos de excelente qualidade por valores acessíveis e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos que farão a diferença para quem mais precisa”, destacou o secretário, Edevandro Guandalin.

Os recursos desta edição serão destinados a três instituições indicadas pelas patronesses: a Pestalozzi de Jaciara, escolhida pela prefeita Andréia Wagner; o Lar dos Idosos de Tangará da Serra, indicado por Keila Costa, esposa do deputado Dr. João; e a Cia de Sorriso, apontada pela empresária Ruth Semiramys. Em 2024, o bazar arrecadou R$ 152 mil e a expectativa é superar esse valor. “Mais do que números, o que importa é o impacto social. Cada real arrecadado representa esperança e apoio para muitas famílias”, reforçou o secretário.

Foto: JLSIQUEIRA/ALMT

Além das compras, ainda é possível colaborar com doações até o dia 4 de setembro. São aceitos roupas, calçados, brinquedos e acessórios em bom estado. A Seisc também disponibiliza veículo e motorista para coleta de móveis ou itens maiores, mediante agendamento.

O convite é para que servidores, familiares e a sociedade participem e ajudem a divulgar o bazar. Trata-se de um evento com duplo benefício: quem compra sai satisfeito com boas aquisições e quem recebe é apoiado em suas necessidades. A corrente de solidariedade só se fortalece com a participação de todos.

Fonte: ALMT – MT

