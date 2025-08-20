Wilson Santos confirma comissão especial para avaliar os serviços prestados pela Energisa

O deputado Wilson Santos (PSD) confirmou, nesta quarta-feira (20), que foi autorizada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), a criação de uma comissão especial para analisar a renovação ou eventual reversão da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica no estado. A iniciativa prevê o acompanhamento da atuação da concessionária Energisa, nos últimos 28 anos, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com participação da sociedade civil e de órgãos públicos.

O parlamentar adiantou que algumas cláusulas não foram cumpridas pelo grupo Rede e a Energisa, como a implantação de energia trifásica, usada em indústrias e comércios com aparelhos de alta potência, para todos os municípios de Mato Grosso. Wilson Santos também destacou que há localidades no interior do estado que ainda não contam com agências físicas para atendimento à população.

“Muito boa a postura do nosso chefe do poder legislativo, Max Russi, em autorizar essa comissão especial. Estamos às vésperas da Aneel autorizar mais 30 anos para a Energisa em Mato Grosso. Mas, não podemos deixar essa autarquia federal autorizar, como fez em Mato Grosso do Sul, de forma silenciosa e discreta. Não permitiremos que essa concessão seja feita nas escuras e na calada da noite. Não sou contra a renovação. Mas, a Energisa precisa se adequar e cumprir as cláusulas do contrato vigente para ter credibilidade para pleitear mais 30 anos de concessão”, posicionou Wilson Santos.

Além de Max e Wilson, também vão integrar a comissão especial os deputados estaduais Chico Guarnieri (PRD), Faissal Calil (Cidadania), Elizeu Nascimento (PL), Júlio Campos e Eduardo Botelho, ambos do União Brasil.

Energisa em Mato Grosso – A concessão tem validade até 11 de dezembro de 2027. A Aneel aprovou um termo que possibilita a renovação dos contratos de distribuição por mais 30 anos, abrangendo 19 empresas cujos contratos vencem entre 2025 e 2031.

Fonte: ALMT – MT