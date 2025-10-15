Política
Wilson Santos destaca ação do MPMT e cobra justiça aos servidores prejudicados por consignados
O deputado Wilson Santos (PSD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta quarta-feira (15), para parabenizar o Ministério Público Estadual (MPMT) pela Ação Civil Pública ajuizada contra empresas do grupo Sociedade de Crédito Direto S.A., após identificar irregularidades nas operações de crédito consignado e cartões de benefício destinados a servidores públicos. Na ocasião, ele elogiou o trabalho da promotora Valnice Silva dos Santos, da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, responsável pelo processo judicial.
“Durante meses, o Ministério Público debruçou-se sobre contratos, termos aditivos e outras documentações referentes ao sistema de consignados. E apresentou uma ação extremamente estruturada, muito bem fundamentada, com a tipificação de todos os crimes que esses bancos e sociedades de crédito cometeram contra os servidores públicos. Isso é lamentável”, afirmou o parlamentar.
Segundo o deputado, a ação do MPMT confirma o que já vinha sendo denunciado há anos: o abuso e as altas taxas de juros cobradas nos empréstimos consignados. “Os servidores receberam contratos suspeitos e muitos nunca chegaram a ver o contrato físico. Não sabiam o valor dos descontos ou a quantidade de parcelas. As empresas praticaram juros catastróficos, chegando a 5% ou 6% ao mês. Nós, que estamos nessa luta há tempo, nos sentimos satisfeitos com o parecer do Ministério Público”, acrescentou.
A promotora Valnice apontou fortes indícios de práticas abusivas, violação ao dever de informação, lesão aos direitos dos consumidores e ao erário estadual. Conforme o MPMT, muitos servidores foram enganados com empréstimos disfarçados de operações de saque via cartão de crédito, sem informações claras e com uso irregular da margem consignável – situação que levou ao superendividamento de centenas de trabalhadores.
Wilson Santos também destacou a decisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em agosto deste ano, que suspendeu por 120 dias os descontos feitos pelas empresas do grupo Capital Consig nas folhas dos servidores ativos, inativos e pensionistas. A medida, conforme ele, foi essencial para resguardar os direitos dos agentes públicos e garantir a integridade do sistema de consignações, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
“Mas isso não basta. Queremos que esses valores do superendividamento sejam reanalisados mês a mês, e que as taxas sejam calculadas conforme orientação do Banco Central. Defendo também que o governo do Estado seja responsabilizado por omissão e que haja indenização por dano moral coletivo aos servidores prejudicados. A suspensão dos descontos vai até 28 de dezembro e acredito que esse prazo é suficiente para corrigirmos as distorções”, concluiu Wilson Santos.
O deputado integra, por meio da Assembleia Legislativa, a mesa técnica do TCE que foi criada para apurar a legalidade e a regularidade das operações financeiras realizadas pelas consignatárias com servidores públicos de Mato Grosso.
Fonte: ALMT – MT
ALMT promove evento para discutir políticas públicas e bem-estar dos animais; inscrições estão abertas
Estão abertas as inscrições para o Summit Animal, evento que tem como objetivo promover a sensibilização, interação e educação voltadas à causa animal em Mato Grosso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 6 de novembro, clicando neste link.
Os participantes que desejarem poderão colaborar com a doação de 1 kg de ração, que será destinada a animais resgatados e abrigos parceiros.
O Summit Animal é promovido pelo Grupo de Trabalho em Defesa da Causa Animal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e será realizado no dia 7 de novembro, das 7h30 às 19h30, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.
Participarão do evento especialistas, autoridades e lideranças da causa animal que atuam em nível nacional e regional, além de Organizações não Governamentais (ONGs), protetores independentes e representantes da sociedade civil. Estão confirmadas as presenças dos deputados federais Delegado Matheus Laiola, do estado do Paraná, e Delegado Bruno Lima, de São Paulo, que atuam em favor da causa animal.
Os debates serão realizados a partir de seis eixos temáticos: políticas públicas, gestão e direitos dos animais; proteção e bem-estar animal; conscientização, educação e cultura da paz; saúde única e controle populacional; fauna silvestre e conservação; e pesquisa, inovação e conhecimento acadêmico.
Conforme o presidente do grupo de trabalho da ALMT, Nilson Portela, o encontro foi motivado pela necessidade de discutir os diferentes aspectos que envolvem a causa animal, como proteção, bem-estar e direitos, além de suas relações com as questões sociais, políticas, ambientais e jurídicas.
“Precisamos avançar nas políticas públicas concretas voltadas à causa animal, promovendo o bem-estar deles no nosso convívio em sociedade, com base na tríade de convivência harmônica entre seres humanos, meio ambiente e animais”, ressalta.
Além da criação do grupo de trabalho, a causa animal já foi tema de duas Câmaras Setorias Temáticas (CSTs) na ALMT. “Os trabalhos se consolidam agora com um grupo de trabalho dedicado à discussão de políticas públicas que impactam diretamente a vida dos animais. Temos consciência de que é um trabalho árduo, mas estamos avançando de forma consistente”, avalia Portela.
Entre os principais avanços já conquistados, estão a publicação da Lei 12.646/2024, que institui a Campanha Abril Laranja no estado, destinada à conscientização sobre a prevenção contra a crueldade animal; e da Lei 12.851/2025, que cria o Programa Ecobike, que prevê a substituição dos veículos de tração animal por veículos mecânicos ou elétricos nos perímetros urbanos dos municípios de Mato Grosso.
Fonte: ALMT – MT
Deputado Thiago Silva destaca legado e parabeniza professores de Mato Grosso
Em homenagem ao Dia do Professor, celebrado nesta terça-feira (15 de outubro), o presidente da Comissão de Educação, deputado estadual Thiago Silva (MDB), reafirmou seu compromisso público com os profissionais que têm feito a diferença na educação de Mato Grosso. Com a experiência de quem atuou na sala de aula, o parlamentar pauta seu mandato na Assembleia Legislativa por ações diretas que visam melhorar a condição de trabalho dos docentes.
“Tive a oportunidade de trabalhar como professor e sei bem o quão essa profissão, que é a mãe de todas as outras, é essencial para a sociedade”, declarou Thiago. “Mais do que transmitir conteúdos, os professores ensinam valores, moldam o caráter e transformam o futuro de seus estudantes. Se nosso estado hoje é um dos que mais crescem e geram emprego no país, muito passa pelo esforço e compromissos dos nossos professores”.
Uma das principais conquistas ocorreu ainda em 2021, durante a pandemia, quando Thiago Silva cobrou ao governo do estado e garantiu a entrega de mais de 15 mil notebooks para professores da rede pública. A medida teve como objetivo modernizar as ferramentas de trabalho e contribuir para a qualidade do ensino.
O parlamentar também solicitou ao estado o pagamento anual do décimo terceiro, do décimo quarto e das gratificações para os servidores da educação estadual, em especial os professores. Além disso, lutou pelo retorno do Pró-Funcionário, que também beneficiou e qualificou os profissionais da educação.
Além disso, o parlamentar reforça o compromisso de lutar por melhores condições de trabalho, capacitação continuada e pela valorização da categoria, entendendo que esses fatores são fundamentais para a elevação dos índices educacionais de Mato Grosso. “Também quero parabenizar os professores, pois se hoje Mato Grosso possui uma educação que está entre as oito melhores do país, isso passa diretamente pelo compromisso deles”, disse Thiago.
O deputado também atuou em outra frente crucial para o ambiente educacional: a infraestrutura, trabalhando pela construção, reforma geral e modernização das unidades escolares em todos os 142 municípios do estado. O objetivo foi tornar as escolas ambientes atrativos, modernos, adequados e propícios para a atuação dos profissionais da educação e para o aprendizado eficaz dos alunos.
De 2019 a maio de 2025, o governo já entregou 40 escolas novas a municípios de todas as regiões do estado. Outras 48 unidades também estão em obras pelo estado, beneficiando diretamente o trabalho dos professores, com melhores condições das unidades escolares.
“Parabenizo todos os professores do nosso estado. Nossa gratidão é eterna e contem com o nosso trabalho e reconhecimento no Parlamento estadual”, finalizou o deputado, unindo o reconhecimento à comprovação de um trabalho legislativo focado em transformar a educação estadual em uma referência para o país.
Fonte: ALMT – MT
