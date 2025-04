Wilson Santos destaca benefícios da Reforma Agrária aos pequenos produtores

A Política de Reforma Agrária executada pelo governo federal já beneficiou vários produtores rurais em todo o país, proporcionando a geração de trabalho e renda para o sustento das famílias que vivem no campo e, consequentemente, garantindo o alimento na mesa do cidadão. O deputado estadual Wilson Santos (PSD) presenciou, nesta segunda-feira (21), um caso de sucesso na região da Serra de São Vicente do pequeno produtor, José Aparecido dos Santos – conhecido por Zé do Trator – que foi contemplado pelo programa.

“Uma belíssima história de alguém que começou como assentado, com o Programa de Reforma Agrária aqui, em Mato Grosso e hoje é o maior produtor de verduras do estado. Ele atende mais de 40 municípios e gera mais de 70 empregos e é um dos casos mais interessantes de crescimento que eu conheci em nosso Estado. Em 2000, ele ganhou um lote de 12 hectares do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), está nesta área há 25 anos e, atualmente, atende os grandes supermercados de Cuiabá e de todo o Mato Grosso”, relatou o parlamentar.

O parlamentar destaca que já interviu e atuou para a transferência de títulos de propriedades, por meio da indicação n.º 2.885/2019, aos beneficiários da Reforma Agrária em Mato Grosso. “Muitos assentados esperam o título, em caráter definitivo, da propriedade rural, pois é um bem importante para as suas vidas. A titulação garante a propriedade da terra e, ainda, contém dispositivos norteadores dos direitos e deveres dos participantes do processo de reforma agrária. Os beneficiários que receberam o título de Contrato de Concessão de Uso passam a também ter acesso aos créditos disponibilizados pelo Incra e outros programas do governo federal”, explica Wilson Santos.

Zé do Trator, que recebeu o lote do Incra em 2000, conta que começou pequeno, com uma horta no chão e, em 2014, conseguiu ampliar a sua produção com o uso de técnica da hidroponia e semi-hidroponia – em que há o cultivo de plantas sem a utilização de solo, onde as raízes são imersas em uma solução nutritiva com água. “Comecei nesta terra e tinha problema por constar argila e acabava que no período da chuva não conseguíamos produzir nada.

Com a pequena terra garantida pelo Incra, há exatos 25 anos, Zé do Trator hoje conta com a parceria do seu único filho, Willian Gustavo dos Santos, que abastece diariamente dois caminhões todos os dias para atender Cuiabá e, outros clientes que buscam os produtos para atender municípios com uma distância de mais de mil quilômetros, a exemplo, da região norte de Mato Grosso.

“É gratificante vermos esses resultados, com a oportunidade de acesso à propriedade de terra, que transforma vidas de famílias com a produção de alimentos básicos, reduz a migração campo-cidade, abastece os estabelecimentos comerciais e manutenção dos serviços no meio rural”, concluiu Wilson Santos.

Fonte: ALMT – MT