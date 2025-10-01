Política
Wilson Santos propõe R$ 20 milhões para reconstrução do Shopping Popular de Cuiabá
“Considero que essa proposta tem uma operação simples. Afinal, é semelhante a realizada para ajudar o povo gaúcho, no Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes de 2024. Naquela ocasião, esta Casa de Leis, a pedido do governo estadual, autorizou a doação de R$ 50 milhões para a recuperação de casas, estradas e escolas destruídas pelos temporais. Esse ato foi mais que merecido e justo. Agora, estou pedindo apenas 40% do valor destinado aos gaúchos, para que os humildes trabalhadores do Shopping Popular – mais de 600 famílias mato-grossenses – possam ver a obra reconstruída e voltar a trabalhar em um ambiente saudável e digno”, afirmou o parlamentar.
Atualmente, o novo Shopping Popular está em fase de construção da estrutura pré-moldada. Conforme a proposta do parlamentar, a Associação dos Comerciantes deverá comprovar a regularidade fiscal e jurídica, além de apresentar um plano de trabalho detalhado com cronograma físico-financeiro da obra. Também será obrigatória a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, que seriam repassados por meio de convênio com o Poder Executivo Estadual.
Fonte: ALMT – MT
Projeto propõe criação do Selo “Empresa Amiga da Mulher” em Mato Grosso
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso recebeu no dia 24 de setembro, o Projeto de Lei nº 1499/2025, de autoria do deputado estadual Paulo Araújo (PP), que institui o Selo “Empresa Amiga da Mulher”. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar empresas públicas e privadas que adotem boas práticas de promoção da equidade de gênero, valorização profissional e proteção às mulheres no ambiente de trabalho.
De acordo com a proposta, o selo será concedido anualmente pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) às empresas que atenderem a critérios como igualdade salarial entre homens e mulheres, políticas de prevenção ao assédio moral e sexual, incentivo à liderança feminina, apoio à maternidade e parentalidade, além de suporte a funcionárias vítimas de violência doméstica.
Para o deputado Paulo Araújo, a medida representa um avanço civilizatório e de responsabilidade social. “Queremos estimular as empresas a assumirem um compromisso efetivo com a dignidade da mulher no mercado de trabalho. O Selo ‘Empresa Amiga da Mulher’ não é apenas um reconhecimento, mas um incentivo para que práticas de respeito, equidade e valorização se tornem parte da cultura organizacional”, destacou o parlamentar.
O projeto também prevê que a cerimônia de entrega do selo ocorra anualmente, no mês de março, como parte das ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher.
A proposta tem caráter educativo e positivo, sem impor obrigações às empresas. “Não se trata de criar mais burocracia, mas de oferecer reconhecimento público às empresas que já estão fazendo a diferença. Ao associar sua marca ao selo, elas também conquistam credibilidade, competitividade e valorização perante a sociedade”, explicou Paulo Araújo.
Com a tramitação na Casa de Leis, o parlamentar conclama apoio dos demais deputados para a aprovação da matéria. “Este projeto reafirma nosso compromisso com uma sociedade mais justa e inclusiva, em que as mulheres tenham igualdade de oportunidades, proteção contra a violência e reconhecimento de seu protagonismo”, concluiu.
Fonte: ALMT – MT
Moretto discute com governo lançamento de edital da MT-199
O deputado estadual Moretto (Republicanos) se reuniu com o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, para discutir o lançamento do edital de Concorrência Pública Eletrônica nº 93/2025, que prevê a implantação e pavimentação da rodovia MT-199, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. O encontro ocorreu nesta quarta-feira (1º de outubro), no prédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), em Cuiabá. O investimento estimado é de R$ 57,3 milhões, com execução sob regime de empreitada por preço unitário e julgamento pelo critério de menor preço.
A obra contemplará o trecho entre a Divisa Brasil/Bolívia e Vila Bela da Santíssima Trindade, com acesso ao Destacamento Militar Palmarito, totalizando 39,98 quilômetros de extensão. Este é o último trecho da MT-199 no sentido da Bolívia que faltava a ser licitado, garantindo a ligação definitiva entre Mato Grosso e a fronteira boliviana.
A licitação será realizada no dia 15 de outubro de 2025, às 14h (horário local), por meio do Sistema de Informações para Aquisições Governamentais (SIAG). Os recursos são provenientes do FETHAB Commodities, dentro do programa estadual de Infraestrutura e Logística da região Sudoeste.
Segundo o vice-governador Otaviano Pivetta, o lançamento do edital cumpre um compromisso assumido pelo governo do estado em 2021.
“Em 2021 firmamos o compromisso de levar essa obra adiante por entender sua importância estratégica para o Sudoeste. Hoje estamos dando mais um passo concreto para transformar essa promessa em realidade”, destacou Pivetta.
O deputado Moretto ressaltou os impactos positivos que a obra trará para a região de fronteira.
“Essa é uma conquista que vai transformar a realidade de Vila Bela e fortalecer a integração entre Brasil e Bolívia. A pavimentação da MT-199 trará mais segurança, facilitará o escoamento da produção e impulsionará o desenvolvimento econômico e logístico da nossa região”, afirmou.
“Essa é uma ação conjunta que mostra resultados concretos. Agradeço ao governador Mauro Mendes, ao vice-governador Pivetta e ao secretário Marcelo por trabalharem para levar mais infraestrutura à nossa população”, completou o parlamentar.
Fonte: ALMT – MT
