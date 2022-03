Workshop da PM orienta profissionais que atuam no policiamento de trânsito

O workshop está na terceira edição e será transmitido de forma online, pelo youtube. Realizado em formato de talk-show, cinco palestrantes discutirão a relevância da fiscalização de alcoolemia para segurança viária, as operações Lei Seca e os aspectos penais que envolvem as infrações e crimes decorrentes da direção sob o efeito de álcool.

As palestras serão com o comandante do BPMTran, tenente-coronel Adão César Rodrigues Silva; o juiz da 10º Vara Criminal de Cuiabá, João Bosco Soares da Silva; o delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Christian Alessandro Cabral; Monalisa Furlan Toledo, do Gabinete de Gestão Integrado da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp); e Kelli Lopes, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT).

Durante o workshop, será realizada a aula inaugural do 2º Curso de Especialista de Policiamento e Fiscalização no Trânsito (CPTran) com 41 alunos da PMMT e de órgãos parceiros como o Detran e Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), que serão capacitados para desempenharem funções operacionais direcionadas ao policiamento de trânsito.

Serviço

Evento: Workshop sobre direção veicular sob a influência do álcool e aula inaugural do 2º CPTRAN

Data: 24/03 (quinta-feira)

Horário: 8h

Local: Auditório do Comando-Geral da PMMT, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 6135, Novo Paraíso, Cuiabá.

Transmissão: Youtube (clique aqui)