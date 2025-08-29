Workshop discute fertilizantes e sustentabilidade mineral no Brasil

Na próxima segunda-feira (01.09) Cuiabá será palco de um evento que promete reunir especialistas, gestores públicos, acadêmicos e representantes da sociedade civil para debater temas estratégicos para o futuro da agricultura e da mineração no país. Trata-se da programação integrada do Workshop: Agrominerais e a Política de Fertilizantes do Brasil e do XVIII GEO Políticas: O Setor Mineral e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, promovida pela Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo) e entidades regionais.

O evento que vai até a quarta (3), terá, nos dois primeiros dias, as discussões voltadas para os desafios da dependência brasileira de fertilizantes importados e para alternativas sustentáveis, como os agrominerais. O Brasil, que em 2023 importou 86% do total consumido, desembolsou cerca de US$ 25 bilhões com essas compras, principalmente de países como China, Rússia e Canadá.

Pesquisadores e autoridades vão apresentar dados sobre o potencial dos remineralizadores, o papel da geologia brasileira no fornecimento de insumos e o Plano Nacional de Fertilizantes (PNF), lançado pelo governo federal para reduzir a vulnerabilidade do setor agropecuário e incentivar a produção nacional.

No último dia, as mesas-redondas do XVIII GEO Políticas abordarão a relação entre o setor mineral e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A proposta é debater transição energética, cooperativismo mineral, mineração responsável e inovação tecnológica, preparando o setor para a COP 30, que ocorrerá em 2025 no Brasil.

O encontro reunirá geólogos, engenheiros, estudantes, gestores públicos e especialistas em sustentabilidade, consolidando-se como um espaço de diálogo técnico-científico e político.

O evento é organizado pela Febrageo, com participação da Associação dos Profissionais Geólogos do Estado de Mato Grosso (Agemat), Associação dos Geólogos de Cuiabá (Geoclube), Sindicato dos Geólogos de Mato Grosso (Singemat), além do apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As atividades serão realizadas de forma presencial em Cuiabá, na Associação Matogrossense dos Municípios, com transmissão online para ampliar o acesso.

Inscrições, a programação completa e outras informações, clique aqui.

Fonte: Pensar Agro