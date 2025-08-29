Connect with us

Workshop discute fertilizantes e sustentabilidade mineral no Brasil

Publicado em

29/08/2025

Na próxima segunda-feira (01.09) Cuiabá será palco de um evento que promete reunir especialistas, gestores públicos, acadêmicos e representantes da sociedade civil para debater temas estratégicos para o futuro da agricultura e da mineração no país. Trata-se da programação integrada do Workshop: Agrominerais e a Política de Fertilizantes do Brasil e do XVIII GEO Políticas: O Setor Mineral e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, promovida pela Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo) e entidades regionais.

O evento que vai até a quarta (3), terá, nos dois primeiros dias, as discussões voltadas para os desafios da dependência brasileira de fertilizantes importados e para alternativas sustentáveis, como os agrominerais. O Brasil, que em 2023 importou 86% do total consumido, desembolsou cerca de US$ 25 bilhões com essas compras, principalmente de países como China, Rússia e Canadá.

Pesquisadores e autoridades vão apresentar dados sobre o potencial dos remineralizadores, o papel da geologia brasileira no fornecimento de insumos e o Plano Nacional de Fertilizantes (PNF), lançado pelo governo federal para reduzir a vulnerabilidade do setor agropecuário e incentivar a produção nacional.

No último dia, as mesas-redondas do XVIII GEO Políticas abordarão a relação entre o setor mineral e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A proposta é debater transição energética, cooperativismo mineral, mineração responsável e inovação tecnológica, preparando o setor para a COP 30, que ocorrerá em 2025 no Brasil.

O encontro reunirá geólogos, engenheiros, estudantes, gestores públicos e especialistas em sustentabilidade, consolidando-se como um espaço de diálogo técnico-científico e político.

O evento é organizado pela Febrageo, com participação da Associação dos Profissionais Geólogos do Estado de Mato Grosso (Agemat), Associação dos Geólogos de Cuiabá (Geoclube), Sindicato dos Geólogos de Mato Grosso (Singemat), além do apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As atividades serão realizadas de forma presencial em Cuiabá, na Associação Matogrossense dos Municípios, com transmissão online para ampliar o acesso.

Inscrições, a programação completa e outras informações, clique aqui.

Fonte: Pensar Agro

A 54ª Expofeira do Amapá deve movimentar R$ 600 milhões

Published

2 minutos atrás

on

29/08/2025

By

A 54ª Expofeira do Amapá começa amanhã (30.08) e segue até 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul da capital, Macapá. Com entrada gratuita, o evento reúne negócios, cultura e entretenimento e deve atrair milhares de visitantes diariamente.

A programação inclui mais de 500 atrações, entre shows musicais, atividades culturais e espaço para empreendedores. Nomes como Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Henrique & Juliano, Jorge & Mateus, além das bandas Calcinha Preta, Limão com Mel e Xand Avião, estão confirmados. O público gospel terá apresentações da banda Rosa de Saron e das cantoras Cassiane e Maria Marçal.

Além do calendário de espetáculos, o evento tem relevância econômica. O governo estadual projeta que a feira poderá movimentar até R$ 600 milhões em negócios neste ano, consolidando-se como uma das maiores vitrines da região Norte para o setor produtivo. Em 2024, apenas com estrutura e shows, o investimento público superou R$ 25 milhões, sinalizando a escala da iniciativa.

A feira também é vista como oportunidade para produtores rurais, empreendedores e setores de comércio e serviços. O impacto esperado deve aquecer hotelaria, transporte e alimentação, ampliando a circulação de recursos em Macapá e cidades vizinhas.

Tradicional no calendário amapaense, a Expofeira se apresenta como espaço de integração cultural e econômica, conectando grandes atrações artísticas a um ambiente de negócios capaz de fortalecer a economia local.

Serviço – 54ª Expofeira do Amapá

  • Data: 30 de agosto a 7 de setembro de 2025

  • Horário: Programação diária; shows principais a partir das 20h

  • Local: Parque de Exposições da Fazendinha, Zona Sul de Macapá (AP)

Fonte: Pensar Agro

Audiência na Câmara expõe impasse sobre avanço dos javalis e manejo

Published

32 minutos atrás

on

29/08/2025

By

O crescimento acelerado da população de javalis voltou ao centro do debate em Brasília nesta quarta-feira (27.08). Em audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, produtores rurais, pesquisadores, associações de caçadores e parlamentares discutiram os riscos do animal, classificado pelo Ibama como espécie invasora.

O consenso foi de que a proliferação da espécie ameaça a agricultura, a biodiversidade e a saúde pública. Mas as soluções dividiram opiniões. De um lado, produtores e deputados pediram menos burocracia e maior autonomia para estados e municípios autorizarem o manejo, alegando prejuízos crescentes às lavouras e risco à pecuária. De outro, pesquisadores e entidades de proteção animal defenderam programas baseados em ciência, com alternativas como anticoncepcionais e critérios claros de abate, alertando para riscos sanitários e ambientais de uma caça liberada.

Dados oficiais do Ibama apontam que 1,18 milhão de javalis foram abatidos até 2024, mas especialistas afirmam que os números são subestimados. Levantamentos paralelos sugerem que o total já ultrapasse 6,5 milhões de animais eliminados. Ainda assim, a taxa de reprodução elevada indica que o controle segue insuficiente. “Para cada javali abatido, nascem dez”, resumiu Osny Zago, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

O risco sanitário foi outro ponto destacado. Deputados lembraram que a peste suína africana, doença erradicada do país desde 1988, poderia voltar via javalis, colocando em xeque a suinocultura e as exportações brasileiras de proteína animal. Pesquisadores da Embrapa reforçaram que a carne do animal não deve ser liberada para consumo, por falta de garantias sanitárias.

No campo legislativo, a audiência serviu para apresentar o Projeto de Lei 4.253/2025, que propõe transferir a competência de manejo do javali a estados e municípios, autorizar a caça por controladores credenciados e permitir o aproveitamento da carne e subprodutos sob inspeção oficial. O autor, deputado Alceu Moreira, argumenta que a descentralização dará agilidade ao processo e reduzirá prejuízos. Já o Ibama defendeu que o controle precisa ser nacional e articulado, com sistemas informatizados para garantir rastreabilidade e fiscalização.

O impasse segue aberto: entre a pressão do setor produtivo por medidas imediatas e a cautela de especialistas em saúde e meio ambiente. Enquanto isso, a população de javalis avança por diferentes biomas e já alcança áreas urbanas, ampliando o desafio do campo para toda a sociedade.

Fonte: Pensar Agro

Economia & Finanças

