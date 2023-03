‘Xodó’ da equipe pediátrica, Gabriel, que passou quase 2 anos internado no HMC, recebe alta definitiva

O ‘xodozinho’ da equipe pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá ( HMC), Gabriel Xavier Aquino de Souza, 12 anos, recebeu alta hospitalar de maneira definitiva, na terça-feira (14/03), após admissão pela Assistência Domiciliar (Home Care), modalidade de atenção à saúde, com internação domiciliar, sendo uma extensão do hospital.

Hospitalizado desde 20/07/2021, Gabriel passou boa parte do tempo na UTI pediátrica do HMC, no último ano de internação, foram idas e vindas entre o Hospital Municipal de Cuiabá e o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus em São Paulo, unidade especializada para tratamento da enfermidade que ele possui, Síndrome do Intestino Curto.

“Essa alta representa uma grande vitória na vida do Gabriel, pois, quando ele chegou aqui estava muito debilitado e com um diagnóstico muito grave, com o quadro de desnutrição e Síndrome do Intestino Curto. Graças ao empenho de muitos profissionais ele conseguiu se recuperar, e hoje tem a alegria de retornar para o lar. Estamos todos felizes pela sua recuperação”, destacou Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que faz a gestão do HMC, sob a administração do prefeito Emanuel Pinheiro.

Segundo o diretor-geral, Paulo Rós, todos os atos médicos foram praticados em favor do paciente, que resultou em um quadro clínico de estabilidade, mas havia a necessidade de uma unidade especializada no tratamento intestinal necessário.

“Esse serviço não é ofertado no estado de Mato Grosso, assim todos os atos médicos e administrativos foram praticados para regulação do paciente para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), dando início então ao tratamento no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus em São Paulo, mas como o quadro clínico era delicado, ao chegar em Mato Grosso, Gabriel voltava para a internação do HMC até conseguir o benefício do home care. A gestão municipal tem essa sensibilidade e ofereceu a melhor assistência possível ao Gabriel e sua família”, explicou.

Para Gabriel, que mora em Cuiabá, no bairro Jardim Novo Colorado, a alta hospitalar definitiva representa uma grande alegria. “Quero voltar a escola, a brincar e passear. Tenho tantas coisas para fazer que não sei por onde começar. Agradeço a Deus e toda a equipe pediátrica do HMC pelo carinho”, disse.

Segundo a Responsável Técnica do setor Pediátrico, Rosenil Magalhães, durante todo o período de tratamento a equipe multidisciplinar pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá acompanhou os momentos de fragilidades do Gabriel e da sua família na espera do tratamento domiciliar (home care).

“Nosso sentimento é de felicidade, finalmente nosso xodó foi para casa. Toda a equipe contribuiu para que tudo ocorresse da melhor maneira humanizada. Estamos muito felizes pelo êxito do tratamento”, enfatizou Rosenil.

Para a médica Marjore Perin, do serviço de home care, responsável pela admissão do paciente, explica que Gabriel vai ter os cuidados diários dos profissionais da saúde em casa.

“Ele receberá nutrição parenteral no período noturno e fará uso de medicações, conforme recomendado pela unidade hospitalar especializada em São Paulo”, informou.

A avó de Gabriel, Benedita Aquino, 64 anos, acompanhou a alta do neto e agradeceu toda a equipe do Hospital Municipal de Cuiabá. “Gabriel foi muito amado aqui neste hospital, muito bem tratado. Quero agradecer a todos”, finalizou.

Devido à complexidade, Gabriel continuará com os acompanhamentos periódicos no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus em São Paulo, e ao retornar, não precisará mais ficar hospitalizado no HMC. Ele receberá os cuidados via serviço de home care em casa.