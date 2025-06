Xuxu Dal Molin articula solução para evitar cobrança indevida a caminhoneiros

Em uma ação conjunta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) com o Governo do Estado, o deputado estadual Xuxu Dal Molin (União) atendeu a uma demanda da categoria dos caminhoneiros e levou à administração estadual a preocupação com a lentidão na atualização do sistema da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que vinha ocasionando a cobrança indevida de pedágios, mesmo quando os veículos estão descarregados e com eixos suspensos.

A atuação do parlamentar resultou em resposta célere por parte do Governo, com destaque para o engajamento do vice-governador Otaviano Pivetta, que, por também ter experiência como caminhoneiro, demonstrou sensibilidade à pauta e comprometeu-se a resolver a situação. A reunião contou ainda com a presença do secretário de Fazenda, Rogério Gallo, e de representantes da concessionária Rota do Oeste.

De acordo com o deputado, o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), utilizado para o controle de cargas em trânsito, já está sendo ajustado para evitar atrasos na comunicação entre a baixa da carga e as praças de pedágio.

“O sistema da Sefaz, o já está sendo ajustado para que não haja mais esse problema entre a baixa do manifesto de carga e a comunicação com as praças de pedágio. Isso tem causado cobrança indevida aos nossos caminhoneiros, mesmo quando trafegam descarregados”, explicou Xuxu Dal Molin.

Apesar dos avanços técnicos, o deputado destacou que ainda existem parte da classe de caminhoneiros que precisam também de orientação, que esquecem ou não sabem dar baixa no manifesto de carga após a entrega. “Estamos dialogando com o Governo do Estado para realizar uma campanha de informação e incentivo, orientando os profissionais sobre como proceder após descarregar. Esse passo é fundamental para que o sistema funcione corretamente e evite transtornos, além dos caminhoneiros não se esquecerem de dar a baixa no sistema”, acrescentou.

Fonte: ALMT – MT