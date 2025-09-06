Connect with us

Várzea Grande

Zona rural de VG receberá mutirão para entrega dos cartões Ser Família

06/09/2025

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que já prepara um mutirão especial para realizar a entrega dos cartões Ser Família, às novas famílias cadastradas no programa estadual, que residem na zona rural do município. A ação foi planejada justamente para atender de forma mais ágil e prática quem vive distante do centro da cidade, garantindo que todos tenham acesso ao benefício.

Os contemplados passaram por processo de inscrição realizado entre 28 de junho e 9 de julho deste ano, em mutirões nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Agora, o benefício chega até as comunidades rurais, evitando deslocamentos longos e reforçando o compromisso da gestão em cuidar de todos os cidadãos.

As regiões que serão contempladas pelo mutirão serão: Sadia 1, Sadia 3 e Formigueiro. Nessas localidades, equipes da Secretaria estarão presentes para entregar os cartões e prestar todas as orientações necessárias sobre a utilização do programa.

A prefeita Flávia Moretti destacou que a iniciativa é mais uma confirmação do fortalecimento das políticas públicas na cidade.

“Nosso compromisso é garantir que nenhuma família fique para trás. Sabemos das dificuldades que a distância impõe a quem vive na zona rural, e é justamente por isso que organizamos este mutirão especial: para levar o benefício até vocês. O cartão Ser Família é mais do que um auxílio, é um instrumento de dignidade e de segurança alimentar para quem mais precisa.”, disse a prefeita.

Já a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, reforçou que a ação é resultado da presença constante da gestão junto às comunidades ao longo dos nove meses de gestão.

“O mutirão de entrega dos cartões Ser Família é fruto do nosso esforço em estar próximo da população, principalmente nas regiões mais distantes, como Sadia 1, Sadia 3 e Formigueiro. Esse programa é um apoio concreto para a mesa de muitas famílias, mas também é um gesto de valorização e acolhimento a cada cidadão de Várzea Grande.”, finaliza a secretária.

CONSULTA ONLINE – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem consultar o resultado diretamente no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), informando o número do CPF para verificar se o cadastro foi aprovado ou recusado.

QUEM TEM DIREITO? – O Ser Família, do governo do Estado, é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até R$ 218. A prioridade é para mulheres, chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e moradores de áreas de risco.

O programa conta ainda com modalidades específicas, como Ser Família, Criança, Idoso, Inclusivo e Indígena, garantindo apoio conforme o perfil de cada núcleo familiar. Para permanecer no benefício, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, disponível nos CRAS municipais.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

