Zona rural de VG receberá mutirão para entrega dos cartões Ser Família
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que já prepara um mutirão especial para realizar a entrega dos cartões Ser Família, às novas famílias cadastradas no programa estadual, que residem na zona rural do município. A ação foi planejada justamente para atender de forma mais ágil e prática quem vive distante do centro da cidade, garantindo que todos tenham acesso ao benefício.
Os contemplados passaram por processo de inscrição realizado entre 28 de junho e 9 de julho deste ano, em mutirões nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Agora, o benefício chega até as comunidades rurais, evitando deslocamentos longos e reforçando o compromisso da gestão em cuidar de todos os cidadãos.
As regiões que serão contempladas pelo mutirão serão: Sadia 1, Sadia 3 e Formigueiro. Nessas localidades, equipes da Secretaria estarão presentes para entregar os cartões e prestar todas as orientações necessárias sobre a utilização do programa.
A prefeita Flávia Moretti destacou que a iniciativa é mais uma confirmação do fortalecimento das políticas públicas na cidade.
“Nosso compromisso é garantir que nenhuma família fique para trás. Sabemos das dificuldades que a distância impõe a quem vive na zona rural, e é justamente por isso que organizamos este mutirão especial: para levar o benefício até vocês. O cartão Ser Família é mais do que um auxílio, é um instrumento de dignidade e de segurança alimentar para quem mais precisa.”, disse a prefeita.
Já a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, reforçou que a ação é resultado da presença constante da gestão junto às comunidades ao longo dos nove meses de gestão.
“O mutirão de entrega dos cartões Ser Família é fruto do nosso esforço em estar próximo da população, principalmente nas regiões mais distantes, como Sadia 1, Sadia 3 e Formigueiro. Esse programa é um apoio concreto para a mesa de muitas famílias, mas também é um gesto de valorização e acolhimento a cada cidadão de Várzea Grande.”, finaliza a secretária.
CONSULTA ONLINE – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem consultar o resultado diretamente no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), informando o número do CPF para verificar se o cadastro foi aprovado ou recusado.
QUEM TEM DIREITO? – O Ser Família, do governo do Estado, é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até R$ 218. A prioridade é para mulheres, chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e moradores de áreas de risco.
O programa conta ainda com modalidades específicas, como Ser Família, Criança, Idoso, Inclusivo e Indígena, garantindo apoio conforme o perfil de cada núcleo familiar. Para permanecer no benefício, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, disponível nos CRAS municipais.
Caminhões são proibidos de trafegar em via do 24 de Dezembro após implantação de sinalização
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou as ações de organização do tráfego no bairro 24 de Dezembro, região do Capão do Pequi. Além da pavimentação, que já está em fase final, a via recebeu novas medidas de sinalização viária, entre elas, a instalação de placas que proíbem o tráfego de caminhões pesados.
A restrição busca aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito local, que, agora, conta também com novas faixas, pintura de quebra-molas e reforço na orientação para motoristas. A Coordenadoria de Mobilidade Urbana ressaltou que toda a sinalização necessária já foi implantada, cabendo aos condutores respeitar as regras estabelecidas.
Paralelamente, segue em avaliação técnica a possibilidade de implantação de mão única em alguns trechos do bairro. Segundo a Secretaria, a medida depende de estudos de fluxo, distância entre pistas e análise conjunta com a comunidade para garantir viabilidade e segurança.
As ruas Cedro e 35, principais acessos da comunidade até a rodovia dos Imigrantes, já foram asfaltadas com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e recebem nesta etapa meio-fio, sarjetas e três lombadas. As obras representam um ganho de mobilidade, valorizam a região e reforçam a ligação com a rodovia.
Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana vem realizando adequações importantes na travessia de pedestres da Avenida Dom Orlando Chaves, na Ponte Nova. Foram implantados redutores de velocidade, como sonorizadores, lombada eletrônica, sinalização horizontal e placas de orientação, com o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e pedestres em toda a região.
Os serviços se estendem também para a limpeza pública no entorno, pintura de meio-fio e manutenção da iluminação, especialmente na rotatória do bairro Manga com a Avenida da Construmat e no viaduto Isabel Campos. Em parceria com a Secretaria de Obras, foi executada ainda a implantação de acessibilidade nas faixas de pedestres, ampliando a segurança e a mobilidade urbana.
Pavimentação no bairro 24 de Dezembro entra em fase final
Trecho entre a comunidade e a rodovia dos Imigrantes já recebeu asfalto e agora passa pela construção de meio-fio, sarjetas e instalação de três lombadas
A Prefeitura de Várzea Grande avança para a fase final das obras de pavimentação no bairro 24 de Dezembro, região do Capão do Pequi. As ruas Cedro e 35, que juntas somam aproximadamente 1.100 metros de extensão, já foram asfaltadas e estão recebendo as etapas complementares de infraestrutura.
Nesta etapa, estão em execução a construção de meio-fio, sarjetas e três lombadas. Essas intervenções são fundamentais para garantir o escoamento adequado da água das chuvas, aumentar a segurança de pedestres e motoristas e organizar o tráfego no trecho.
A obra utiliza asfalto em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de alta durabilidade que já trouxe melhorias significativas para a mobilidade da região, conectando diretamente o bairro 24 de Dezembro à rodovia dos Imigrantes.
Segundo o secretário municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira, a obra representa um ganho importante para os moradores.
“Estamos em fase de finalização de um projeto que valoriza o bairro, melhora o acesso e garante mais qualidade de vida à população. Essa ligação com a rodovia dos Imigrantes é estratégica e reforça nosso compromisso com a mobilidade urbana em Várzea Grande”, afirmou.
Pequenos agricultores podem receber até R$ 28 mil por ações que preservem floresta amazônica
Sema apreende 3.431 kg de pescado irregular em um único mês
Zona rural de VG receberá mutirão para entrega dos cartões Ser Família
Comarca de Porto Alegre do Norte celebra 25 anos de instalação
Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID
Polícia Civil recupera 13 celulares roubados ou furtados em mais uma fase da Operação Mobile
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, deflagrou, ao longo desta semana,...
Polícia Civil e Vigilância Sanitária interditam terceira empresa em Cuiabá por atuação irregular
A Polícia Civil de Mato Grosso e a Vigilância Sanitária de Cuiabá interditaram mais uma empresa por atuação irregular na...
Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, na...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
