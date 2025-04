Mauro Mendes entrega contas ao TCE

A Polícia Penal de Mato Grosso prendeu três mulheres tentando entrar com drogas na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, e apreendeu 27 celulares no Centro de Ressocialização de Várzea Grande neste fim de semana. As prisões e apreensões ocorreram dentro da Operação Tolerância Zero contra o Crime Organizado.

Durante o horário de visita, na Penitenciária Central, três mulheres, de 26 e 27 anos, foram flagradas pelo scanner corporal tentando entrar na penitenciária com três pacotes de entorpecentes escondidos em suas genitálias.

Ao abrir as embalagens, os policiais penais viram que os pacotes estavam recheados de maconha, sendo que um deles ainda possuía uma segunda camada com cocaína. As suspeitas foram conduzidas para a Central de Flagrantes e autuadas por tráfico de drogas.

No Centro de Ressocialização de Várzea Grande, revistas realizadas nos Raios 03 e 05 terminaram com a apreensão de 27 celulares do tipo smartphone, nove carregadores, quatro fones de ouvido, além de 21 porções de entorpecentes e 12 garrafas de bebida artesanal.

Para a revista no Raio 03, os reeducandos foram retirados das celas e levados para a quadra, onde ficaram até o fim da varredura. No Raio 05, ao perceber que o local passaria por vistoria, os reeducandos iniciaram motim tentando impedir a operação dos policiais, sem sucesso.

A Operação Tolerância Zero contra o Crime Organizado está sendo realizada diariamente nas unidades prisionais de Mato Grosso, com diversas frentes de atividades uma delas com objetivo de impedir a entrada de drogas e celulares e outra retirar os ilícitos que estão dentro das celas, evitando que as organizações criminosas articulem crimes de dentro dos presídios.

Fonte: Governo MT – MT