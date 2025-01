Maluf defende ampliação de atendimentos na atenção básica para desafogar unidades de emergência

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) se uniram para realizar o maior evento municipalista de 2025. Programado para os dias 18 e 19 de fevereiro, no Cenarium Rural, em Cuiabá, o Encontro Mato-grossense de Municípios terá a presença de líderes nacionais, como o ex-presidente Michel Temer, que fará a palestra magna do evento. Clique aqui para se inscrever.

O encontro, que deve reunir cerca de duas mil pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, técnicos e demais representantes municipais, contará com uma ampla programação que inclui ciclo de palestras, reuniões com as bancadas federal e estadual, atendimento especializado aos prefeitos e equipes, estandes com apresentação de produtos e serviços para os municípios, dentre outras atividades. Clique aqui e confira a programação completa.

Mais de 30 palestras serão realizadas de forma simultânea em três salas especialmente preparadas para receber os prefeitos e demais participantes. Haverá ainda espaços destinados para atendimento especializado às equipes das prefeituras, que será feito por técnicos da AMM, TCE, Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Desenvolve MT, Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), entre outros.

O presidente da AMM, Leonardo Bortolin, destacou que serão dois dias de muita interação, troca de conhecimento e debate sobre os principais temas inerentes à gestão pública. “O nosso objetivo é promover maior integração entre os gestores para que possam partilhar dificuldades comuns e buscar soluções. Para isso, teremos a importante presença de líderes nacionais e técnicos especialistas em várias áreas para orientar os prefeitos e demais representantes dos municípios.”

Para o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, o Encontro será um marco na gestão pública, reunindo líderes e especialistas para discutir soluções concretas para os desafios municipais. “Este é um momento crucial para fortalecer a governança, promover a inovação e garantir que cada município tenha acesso às ferramentas e ao conhecimento necessários para oferecer serviços de excelência à população. Juntos, construiremos um Mato Grosso mais eficiente, transparente e preparado para o futuro.”

Presenças confirmadas – Além do ex-presidente Michel Temer, já estão confirmadas as presenças do governador Mauro Mendes, do presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, de senadores, deputados federais, estaduais, entre outras autoridades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do TCE e da AMM. As instituições estão fortalecendo a parceria para consolidar um amplo programa de capacitação dos prefeitos e equipes visando aprimorar a eficiência e o desempenho das gestões municipais.

Fonte: TCE MT – MT